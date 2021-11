Präsident Moon kommt zu Dialog mit Bürgern zusammen

ⓒYONHAP News

Präsident Moon Jae-in kam am vergangenen Sonntag zu seinem vermutlich letzten Dialog mit Bürgern im Amt zusammen. In dem live übertragenen Gespräch teilte Moon unter anderem seinen Standpunkt zur Immobilienfrage, Arbeitsplätzen für junge Menschen und der Corona-Lage mit.

Eine ausgewählte Gruppe von Bürgern stellte Fragen, worauf Moon antwortete. Der persönliche Dialog mit den Bürgen fand erstmals nach zwei Jahren statt.





Zum drastischen Anstieg der Infektionszahlen seit Beginn der Rückkehr in die Normalität sagte Moon, er sei angesichts der knapp gewordenen Intensivbetten wegen der schnellen Zunahme der Zahl der kritisch Kranken sehr besorgt. Sollte es durch die steigende Zahl der Fälle mit schweren Krankheitsverläufen zur Überlastung des Gesundheitssystems kommen, seien eine Verschärfung der Abstandsregeln und andere Maßnahmen nicht auszuschließen.





In Zusammenhang mit Kontroversen zu Corona-Hilfen für alle Bürger äußerte Moon Vertrauen in das Urteil des Kabinetts. Es gehe in die Richtung einer selektiven Auszahlung der Zuschüsse, hieß es.





Am meisten bedauerte Moon während seiner Amtszeit die Wohnungspreise nicht stabilisiert haben zu können und bei den Bürgern Niedergeschlagenheit verursacht zu haben. Er sagte, er wünschte, mehr für die Wohnungsversorgung getan zu haben. Moon führte damit die Hauptursache für die Wohnungskrise auf einen Angebotsmangel zurück. Experten hatten wiederholt auf diesen Punkt hingewiesen, die Regierung hatte jedoch erst zu Anfang des Jahres begonnen, Schritte für die Verbesserung der Versorgungslage zu unternehmen.





Moon räumte auch Versäumnisse bei der Überwindung des Problems der Arbeitslosigkeit von jungen Menschen ein. Er sagte, dass sich die wegen der Coronapandemie zurückgegangene Beschäftigungsquote von jungen Menschen im letzten Monat auf 99,9 Prozent erholt habe. Die Qualität der Arbeitsplätze lasse jedoch zu wünschen übrig.