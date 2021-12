Inzent ist Spezialist für das Datenmanagement

ⓒ INZENT

Das koreanische Unternehmen Inzent ist auf Datenplattformen spezialisiert. Dazu sagt Firmenchef Jang In-soo:





Inzent feierte im vergangenen Jahr seinen 20. Gründungstag. Wir begannen als Anbieter von Finanz-Lösungen. Das Unternehmen entwickelte seine eigene Software und baute sein Geschäft durch Fusionen aus. Sein Kernziel ist es, innovative Lösungen zu liefern, die es verschiedenen Industrien erlaubt, Aufgaben einfacher und wirksamer zu erfüllen.





Jang arbeitete 30 Jahre lang im IT-Bereich. Er war unter anderem Vizevorsitzender des koreanischen Verbands für Industrie-Software. Im Jahr 2018 wurde ihm vom Verband der koreanischen Datenindustrie die Auszeichung “Data Guru” verliehen. 2020 wurde er zum CEO von Inzent ernannt. Bankengruppen in Korea wie etwas die KB Financial Group und die Hana Financial Group führen ihre Bankgeschäfte unter Verwendung der Lösungen von Inzent durch:





ⓒ INZENT

Das Unternehmen begann in der Finanzindustrie, doch erweiterte es sein Geschäft auf öffentliche Bereiche, die Produktion und die Telekommunikation, indem es verschiedene Lösungen entwickelte. Seit es sich im vergangenen Jahr als Datenplattform-Unternehmen bechreibt, konzentriert es sich auf Programme, die Daten sammeln, verbinden, verteilen, speichern und analysieren, sodass seine Kunden die Daten effektiver nutzen können.





Eine Datenplattform bietet eine Komplettlösung für das Erfassen, Verarbeiten, Analysieren und Präsentieren von Daten. Inzent kann diesen gesamten Prozess mithilfe einer Reihe von Lösungen, darunter eXperDB, behandeln. Auch einzelne Verbraucher konnten die Lösungen bei der diesjährigen Einkaufsaktion Korea Sale Festa erfahren, die vom 1. bis zum 15. November lief:





Mit einer großen Datenmenge umzugehen, kostet viel, und das ist der Grund, warum sich eine öffentliche Cloud entwickelt. Eine unserer Lösungen, eXperDB, ist eine integrierte Datenplattform auf der Basis eines Open-Source-Datenmanagementsystems oder DBMS. Die integrierte Einkaufsmall SSG.com der Sinsegae Group hält jedes Jahr ihre Veranstaltung SSG Day ab. Kunden besuchen die Veranstaltung, um eine große Menge an Transaktionen durchzuführen. Es ist sehr schwierig, alle Daten zu managen, die sich plötzlich anhäufen. Unsere eXperDB-Plattform passt die Datenmenge automatisch auf der Cloud an und verarbeitet sie rasch. Unsere Lösungen unterstützte das DBMS des SSG Day vier Jahre.





Inzent setzt hohe Erwartungen in den MyData-Markt. MyData bezieht sich auf ein Geschäftsmodell, das persönliche Information, die in verschiedenen Institutionen wie etwa Finanzfirmen und Mobilfunkanbieter verbreitet sind, integriert und sie dritten Dienstleistern anbietet. Die Änderung der drei Gesetze zum Datenschutz in Korea ermöglicht es Datenunternehmen seit August 2021, integrierte Finanzinformationen mit der Zustimmung einer einzelnen Person zu verwalten. Das bietet auch Inzent größere Chancen. Seit 2019 richtet das Unternehmen die Veranstaltung “Inzent ISS” aus, um für seine Lösungen Werbung zu machen:





Wir erhielten 2017 den Korea ICT Innovation Award vom Ministerium für Wissenschaft, ICT und Zukunftsplanung. 2018 gewannen wir die Präsidentenauszeichnung in der Kategorie für ICT-Entwicklung am Wissenschafts- und ICT-Tag. Im darauffolgenden Jahr erhielten wir den Top-Preis bei den Korea Software Company Competitiveness Awards. Den gleichen Preis gewannen wir auch in diesem Jahr.





Inzent begannn 2019 ernsthaft damit, den Auslandsmarkt zu erschließen. Gegenwärtig liefert es seine Datenlösungen und seinen Technologie-Service an eine Bank in Kambodscha. Auch will es den Service nach Vietnam und Japan liefern. Das Unternehmen reinvestiert 60 Prozent seines Umsatzes in die Entwicklung. Es besitzt eine Reihe von Schutzrechten im Zusammenhang mit dem Content- und E-Dokumenten-Management. Auch führte es ein hauseigenes Patentanwendungssystem ein und bietet Anreize für Mitarbeiter, die ein Patent anmelden. In diesem Monat erhöhte es das Jahreseinkommen aller Beschäftigten um 5 Millionen Won, oder 4500 Dollar:





Wir streben für 2024 einen Börsengang an. Durch unser Aktienmarkt-Debüt werden wir den Unternehmenswert verbessern, mehr investieren und den Wohlstand für die Arbeitskräfte mehren. Dadurch hoffen wir, zu einem globalen Software-Unternehmen wachsen zu können.