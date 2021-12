Erstmals WM-Silber für Herrendoppel im Tischtennis

ⓒ YONHAP News, KOREA TABLE TENNIS ASSOCIATION

Ein südkoreanisches Männer-Doppel hat sich erstmals die Silbermedaille bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft gesichert.





Die Paarung Jang Woo-jin-Lim Jong-hoon konnte bei dem Turnier in Houston, Texas nach einem 3:1-Sieg gegen Japan ins Finale einziehen.





Jang und Lim spielen seit den German Open 2017 im Team. 2018 gewannen sie die Korea Open und ITTF World Tour Grand Finals. Letzten Monat unterlagen sie im Finale der Asienmeisterschaften in Doha gegen ein junges japanisches Team. Im Halbfinale der WM in Houston konnten sie sich mit Mühe und Not für die Niederlage gegen Japan revanchieren.





Südkoreas Tischtennisspieler zeigten auf der WM-Bühne im Männer-Doppel stets einen starken Auftritt, scheiterten jedoch bislang jedes Mal beim Einzug ins Finale. Von der WM 1987 in Neu-Delhi bis zum Turnier 2017 in Düsseldorf gewannen südkoreanische Paarungen im Doppel insgesamt acht Bronzemedaillen.





Jang Woo-jin und Lim Jong-hoon haben diese Hürde überwunden und sich das erste WM-Silber gesichert. Im Finale spielen sie gegen die schwedische Paarung Kristian Karlsson-Mattias Falck, die sich gegen die top gesetzten Lin Gaoyuan und Liang Jingkun aus China durchgesetzt haben.