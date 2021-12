Shorttrack: Choi Min-jeong feiert Weltcup-Erfolg in Dordrecht

ⓒ YONHAP News

Shorttrack-Läuferin Choi Min-jeong hat den 4. Weltcup der Saison über 1000-Meter Einzel gewonnen. Bei dem Wettbewerb im niederländischen Dordrecht kam die Südkoreanerin im Finale in 1:28,417 Minuten als Erste ins Ziel.





Choi war sechs Runden vor dem Ziel auf der Außenbahn in Führung gegangen. Nach weiteren drei Runden hatte sie zwar kurz die Führung an Kim Boutin aus Kanada abgegeben, konnte aber in der letzten Runde von der Innenbahn wieder aufholen.





Für die 23-Jährige ist es der erste Weltcup-Sieg in der aktuellen Saison. Beim ersten Weltcup war die Star-Athletin über 1500 Meter und 500 Meter mit einer Gegnerin zusammengestoßen und hatte sich am Fußgelenk verletzt. Wegen der Verletzung war sie beim zweiten Weltcup nicht an den Start gegangen. Beim dritten Wettbewerb erreichte sie den zweiten Platz über 1000 Meter.





Das südkoreanische Männerteam mit Kim Dong-uk, Kwak Yun-gi, Park In-uk und Park Jag-hyeok gewann Staffel-Gold über 5000 Meter. Mit zwei ersten und einem dritten Platz hat sich Südkorea alle drei zu vergebenden Tickets nach Ländern über 1000 Meter für die Winterspiele 2022 in Peking gesichert. Und dies ist die letzte Meldung für heute.