China baut Bunker an Grenze zu Indien

China baut im Grenzgebiet zu Indien einen unterirdischen Bunker. Die “South China Morning Post” berichtete, dass die für das Grenzgebiet zu Indien zuständigen Einheiten der chinesischen Volksbefreiungsarmee entlang der Grenze zum Himalaya ein unterirdisches Bauwerk errichteten, um die Kasernen und strategischen Stützpunkte in dem Gebiet zu schützen.





Laut der Zeitung kursierten jüngst in sozialen Medien in China Videos über ein Seminar des staatlichen Labors für Explosionswissenschaft und -technik. Experten gingen bei dem Seminar davon aus, dass der Bunker als militärische Anlage mit strategischem Wert wie beispielsweise eine unterirdische Kommandozentrale, eine Raketenbasis oder ein Hangar, das heißt Halle zur Unterbringung, Wartung und Reparatur von Flugzeugen und Luftschiffen, konstruiert worden sei.





Vergangene Woche berichtete der staatliche Sender CCTV über ein Training für die Notfall-Behandlung, das Soldaten in dem autonomen Gebiet Xinjiang in 4800 Metern Höhe ausführten. In dem Bericht kamen Soldaten aus einem unterirdischen Bunker, dessen Eingang getarnt war. Laut einem chinesischen Militärexperten sei diese unterirdische Einrichtung an der vordersten Front in 5000 Metern Höhe eingebaut worden und hielte sämtlichen Angriffen durch Indien stand. Die Anlage könne als Waffenlager oder als Baracke genutzt werden. An der Front stationierte Soldaten würden hier mit warmem Wasser versorgt.





CCTV berichtete im Januar, dass die Volksbefreiungsarmee zur ständigen Beobachtung von Regungen des indischen Militärs am Doklam-Plateau zwischen China, Indien und Bhutan in 5592 Metern Höhe einen strategischen Wachposten errichtet habe. Es wurde gezeigt, wie der Militärposten über einem unterirdischen Bunker errichtet wurde.





Seit dem indisch-chinesischen Grenzkrieg im Jahr 1962 streiten beide Länder um den Grenzverlauf im Himalaya. Bei Zusammenstößen entlang der inoffiziellen Grenzlinie kommt es immer wieder zu Todesfällen. Beide Seiten werfen sich gegenseitig vor, den vereinbarten Grenzverlauf zu verletzen. China baut seit Jahren seine Infrastruktur im Grenzgebiet mit Straßen und Landepisten für Flugzeuge aus, um seine Souveränität über das umstrittene Gebiet zu untermauern.