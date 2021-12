Neue koreanische Serie führt Netflix-Liste der meistgesehenen Serien an

ⓒ NETFLIX

Die koreanische Horrorserie „Hellbound“ stieg auf Platz eins der Netflix-Liste der meistgesehenen Serien ein.





Laut der Streaming-Analytics-Website FlixPatrol führte die Serie „Hellbound“ am 19. November, dem Tag ihrer Veröffentlichung, die meistgesehene Liste des OTT-Anbieters in 24 Ländern an, darunter Korea, Mexiko, Indonesien, Belgien und Hongkong.





In den USA belegte die koreanische Serie den dritten Platz und weckte damit Erwartungen, dass sie sich zu einem weiteren internationalen Hit wie „Squid Game“, der meistgesehenen Netflix-Serie, entwickeln könnte.