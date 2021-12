Erstmals seit sechs Jahren läuft wieder südkoreanischer Film in chinesischen Kinos

ⓒYONHAP News

Erstmals seit fast sechs Jahren wird ein südkoreanischer Film in chinesischen Kinos gezeigt.





Der Film „Oh! My Gran“ von Regisseur Jung Se-kyo bestand am vergangenen Dienstag die Überprüfung durch die staatliche Filmbehörde und läuft seit Freitag in Kinos auf dem chinesischen Festland. Die vor dem Hintergrund einer ländlichen Gegend spielende Krimikomödie mit Schauspielerin Na Moon-hee in der Hauptrolle wurde im September letzten Jahres in Korea uraufgeführt und lockte über 350.000 Zuschauer in die Kinos.





Seit China aus Protest gegen die Stationierung der US-Raketenabwehr THAAD in Südkorea 2016 ein Verbot von südkoreanischen Kulturinhalten verhängte, lief kein südkoreanischer Film mehr in chinesischen Kinos. Im September 2015 hatte "Assassination" als bislang letzte südkoreanische Produktion offiziell in China einen Kinostart gefeiert.





Neben Filmen unterlagen auch koreanische Popmusik, Dramen und Fernsehsendungen den Restriktionen. Das Verbot von koreanischen Kulturinhalten war zwar keine offizielle Maßnahme der Regierung, die Einfuhr von koreanischen Kulturprodukten wurde jedoch im Zuge einer strengeren Zensur faktisch gestoppt. Anträge von chinesischen Filmvertrieben für den Kinostart von südkoreanischen Filmen wurden von Behörden einfach abgelehnt.





Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, ob die Premiere von „Oh! My Gran“ in China der erste Schritt zur Aufhebung des Verbots von koreanischen Inhalten sein könnte. Für Aufsehen sorgte auch, dass der südkoreanische Schauspieler Lee Dong-uk auf dem Titel der jüngsten Ausgabe der chinesischen Ausgabe des Magazins GQ zu sehen ist.





In Anbetracht der Ausrufung des diesjährigen Jahres des Kulturaustausches zwischen Südkorea und China und des 30. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen 2022 gehen Beobachter von einer schrittweisen Aufhebung des Verbots von koreanischen Inhalten aus. Dafür spreche laut Beobachtern auch der schwelende Konflikt zwischen China und den USA. China bemühe sich um eine Verbesserung der Beziehungen mit Südkorea, damit sich Südkorea nicht der von den USA initiierten Allianz gegen China anschließt. Eine Aufhebung des Verbots von südkoreanischen Inhalten sei in dieser Situation naheliegend.