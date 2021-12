OECD korrigiert Wachstumsprognose für Südkorea nach oben

ⓒKBS News

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Wachstumsprognose für Südkorea für nächstes Jahr auf drei Prozent nach oben korrigiert.





In einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht hob die Organisation ihre Prognose für die südkoreanische Wirtschaft im nächsten Jahr von 2,9 Prozent auf drei Prozent an. Für das laufende Jahr erwartet sie weiterhin einen Zuwachs der Wirtschaftsleistung von vier Prozent.





Die Erwartungen der OECD für die Wirtschaft Südkoreas sind damit niedriger gesteckt als die Prognosen des Internationalen Währungsfonds von 3,3 Prozent und der Asiatischen Entwicklungsbank von 3,1 Prozent. Drei Prozent Wachstum hatten jedoch auch die südkoreanische Regierung und das koreanische Entwicklungsinstitut vorausgesagt.





Die OECD hatte bereits im September ihre Prognose für Südkorea für das nächste Jahr nach oben korrigiert. Südkorea ist eines der wenigen Länder, für die die OECD ihre Wachstumsaussichten zweimal in Folge angehoben hatte. Für die Volkswirtschaften der führenden Länder wie USA, Japan und China wurden die Wachstumsprognosen hingegen gekürzt.





Für die Weltwirtschaft rechnet die OECD in diesem Jahr mit einem Wachstum von 5,6 Prozent, dem im kommenden Jahr ein Plus von 4,5 Prozent und 2023 ein Zuwachs von 3,2 Prozent folgen sollen. Die Organisation hat auch die Inflationsprognose um 0,3 Prozent auf 2,1 Prozent angehoben. Für die G20 erwartet sie einen Anstieg der Verbraucherpreise um 3,8 Prozent im laufenden Jahr und 4,4 Prozent im nächsten Jahr. Die Prognosen für das laufende und nächste Jahr wurden jeweils um 0,1 und 0,5 Prozentpunkte verglichen mit September nach oben korrigiert.





Laut der OECD könne man für die Wirtschaft Südkoreas aufgrund der erfolgreichen Impfkampagne, einer Lockerung der Abstandsregeln, des stabilen Exports und der Wirkung von politischen Maßnahmen erwarten, dass der Erholungskurs anhalten wird. Allerdings gebe es zunehmende Sorgen um die Stabilität des Finanzmarkts, weil sich Immobilien drastisch verteuern und die Verschuldung der privaten Haushalte hoch ist. Die OECD empfahl, die von der Coronapandemie betroffenen Haushalte und Unternehmen zu unterstützen, bis sich die Wirtschaft vollständig erholt habe. Die Fiskalpolitik müsse langfristig normalisiert werden.





Der Internationale Währungsfonds hatte zuvor im Oktober die Wachstumsaussichten für Südkorea bei 4,3 Prozent belassen, während Prognosen für andere Länder gesenkt wurden. Für das nächste Jahr korrigierte der IWF jedoch die Prognose für Südkorea um 0,1 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent nach unten.