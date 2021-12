The same procedure as every year: Kimjang

ⓒ Getty Images Bank

Laut der koreanischen Statistikbehörde für Lebensmittel ist Kimchi das meist verzehrte Lebensmittel in Südkorea. Im Durchschnitt isst jede Person über 25 Kilogramm von der einen oder anderen Kimchi-Variante pro Jahr. Und auch außerhalb des Landes erfreut es sich wachsender Beliebtheit, noch nie ist so viel in so viele Länder exportiert worden wie letztes Jahr, vor allem nach Japan und in die USA. Ob das mit dem hartbäckigen Gerücht zu tun hat, dass das scharfe, fermentierte Gemüse wirksam gegen die Vogelgrippe gewesen sei und daher auch gegen das Coronavirus schützen könne, kann allenfalls vermutet werden. Das eingelegte Gemüse ist längst ein Industrieprodukt, man kann es ganzjährig überall kaufen, und so geht möglicherweise die Kunst, es selbst zuhause herzustellen, in vielen Familien allmählich verloren. Heute sprechen wir über unsere Erfahrungen mit diesem „Kimjang“ genannten, traditionellen Herstellungsverfahren.