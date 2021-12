ⓒ Getty Images Bank

In Nordkorea wird die Familie als Basiseinheit der Gesellschaft gesehen. Das Land betont die Revolutionierung und Ideologisierung innerhalb der Familie. In einem politischen Sinn bedeutet die Heirat eine Zelle oder die niedrigste Einheit, aus der die Gesellschaft zusammengesetzt ist. Offiziell gelten vermählte Paare als Genossen, die das gleiche Ziel haben, um die soziale Revolution zu erreichen. In Wirklichkeit jedoch unterscheidet sich ihr Leben nicht von denen in Südkorea.





Es gibt regionale Unterschiede in den Hochzeitsgebräuchen in den koreanischen Provinzen. Über die Hochzeitskultur in Nordkorea sagt die Vizevorsitzende des Korea-Instituts für Nationale Vereinigung, Cho Jeong-ah:





Das nordkoreanische Familiengesetz garantiert, dass Männer und Frauen, die das heiratsfähige Alter erreicht haben, ihren Partner auswählen können. Eine Hochzeit ist nur dann gültig, wenn sie bei den offziellen Stellen registriert wird. Im sozialistischen Nordkorea stellt der Staat Nahrungsmittel und Wohnungen für die Haushalte bereit, die nach einer Vermählung entstehen. Nach der Zeit des Mühsamen Marsches in den 1990er Jahren jedoch brach das staatliche Rationierungssystem in den meisten Regionen Nordkoreas zusammen. Das hieß, die Haushalte verloren ihre Bedeutung als Rationen-Einheit, die vom Staat anerkannt ist.





In Nordkorea gibt es kein Konzept einer Hochzeitsindustrie. Traditionell werden die Hochzeitszeremonien im Haus der Braut oder des Bräutigams abgehalten, und die Familienmitglieder kümmern sich um die Vorbereitungen einschließlich der Speisen. Die Bräute kleiden sich typischerweise im traditioniellen koreanischen Hanbok-Kostüm, während die Bräutigame Anzüge im westlichen Stil tragen. Die Gäste tragen oft feierliche Lieder vor. Zu den Speisen gehören Reiskuchen und Nudeln:





Es gibt keine spezielle Hochzeitshalle in Nordkorea, obwohl zuletzt Veränderungen im regionalen Heiratsumfeld wahrgenommen wurden. Der Bräutigam besucht normalerweise das Haus der Braut, und führt dort eine Zeremonie aus. Die Braut macht das Gleiche im Haus des Bräutigams. Durch die beiden getrennten Zeremonien wird die Vermählung der Beiden ausgerufen. Nach dem Mühsamen Marsch fanden die Zeremonien nur einmal statt, normalerweise im Haus des Bräutigams, weil zwei Feiern zu kostspielig waren.





Nach der Hungerkrise in den 90er Jahren veränderten sich die Hochzeitstrends. Angehörige der mittleren oder oberern Schicht bevorzugen es, eine Hochzeitsfeier in einem Restaurant zu organisieren und nicht zuhause:





Es wird gesagt, dass sich die traditionellen Hochzeitstrends in Nordkorea verändert haben. Wohlhabende Leute mieten ein großes Restaurant dafür und teilen dort das Essen mit ihren Freunden und Verwandten.





Für die Hochzeit trägt die Braut aus wohlhabenden Familien heutzutage meistens ein normales Brautkleid. Oft werden professionelle Künstler für eine Aufführung bestellt:





Anders als in Südkorea begeben sich Paare in Nordkorea an einen politisch bedeutsamen Ort nach der Hochzeitszeremoie, um offiziell als verheiratetes Paar anerkannt zu werden. In Pjöngjang zum Beispiel besuchen sie die Statuen der früheren Machthaber Kim Il-sung und Kim Jong-il, legen einen Kranz nieder und machen dort Erinnerungsfotos. Das ist ein wichtiges Ritual.





In Nordkorea ist es für die meisten Neuvermählten schwierig, für ihre Flitterwochen auf Reisen zu gehen. Doch gibt es Ausnahmen:





Es ist für Nordkoreaner nicht einfach, zu verreisen, weil für den Besuch in vielen Regionen einschließlich Pjöngjangs und der Grenzgebiete ein Reisezertifikat erforderlich ist. Auch sind die Transportmittel nicht sonderlich entwickelt. Die normalen Bürger sehen sich für ihre Flitterwochen oft nur nahe gelegene Attraktionen wie etwa einen Meerespark an und machen dort Fotos. Doch habe ich gehört, dass wohlhabende Leute, die sich ein Auto leisten oder mieten können, damit in die Flitterwochen fahren.





In Südkorea geben die Hochzeitsgäste in der Regel ein Geldgeschenk. In Nordkorea gibt es eine ähnliche Tradition. Sie geben auch oft Reis oder andere tägliche Bedarfsartikel als Geschenk:





In Nordkorea bereiten die Bräute normalerweise fünf Möbelstücke und sechs Elektroartikel vor. Die Möbelstücke sind eine Vitrine für die Schlafdecken, ein Schrank, ein Geschirrschrank, ein Bücherregal und eine dekorative Vitrine. Einige fügen einen Schuhschrank statt einer dekorativen Vitrine hinzu. Die sechs Geräte sind ein Kühlschrank, ein Fernsehgerät, ein Ventilator, eine Nähmaschine und eine Kamera. In diesen Tagen ist es für den Staat schwierig, Wohnungen für die Menschen bereitzustellen. Die Paare teilen deshalb oft die Kosten für das Haus oder die Hochzeitsartikel. In zahlreichen Fällen zahlt eine Person, egal ob Mann oder Frau, die finanziell besser gestellt ist, mehr. Wie in Südkorea hängt die Art der Hochzeitsfeiern oft von den finanziellen Mitteln ab.