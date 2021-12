VisualCamp entwickelt Technologie für die Blickerfassung

ⓒ VisualCamp

Das koreanische Startup-Unternehmen VisualCamp hat eine Technologie für die Blickerfassung entwickelt. Firmenchef Suk Yun-chan:





VisualCamp wurde im November 2014 gegründet. Es ist ein Entwickler einer Blickerfassungs-Technologie, die die Blickbewegung eines Nutzers verfolgt. Die Technologie lässt sich auf die virtuelle Realität (VR) und mobile Geräte anwenden. Das Unternehmen vervollständigte die Kerntechnologie, die die Position und die Bewegungen der Augen auf Smartphones, PCs und Tablets ohne zusätzliche Hardware verfolgen kann. Das Unternehmen erfreut sich zudem einer ausgezeichneten Geschäftserweiterung.





Suk schloss ein Studium der Elektrotechnik an der Seouler National-Universität ab. Er startete schon als Student sein eigenes Unternehmen. Er gründete einen Video-Kaufladen und ein Startup für den sozialen Handel. Dank seiner Geschäftserfahrung und einer innovativen Geschäftsidee, die die Blickerfassungs-Technologie betrifft, gründete er schließlich 2014 VisualCamp:





Diese Technologie kann in zahlreichen Bereichen genutzt werden. Im Bildungsmarkt zum Beispiel wird die Technologie dazu gebraucht, um zu sehen, ob Schüler abwesend sind, ob sie aufmerksam auf den Bildschirm schauen oder einschlummern. Wir beliefern MegaStudy, ein lokales Online-Dienstleistungsunternehmen für die Bildung. Unser System misst das Engagement der Schüler und ihren Aufmerksamkeitsgrad während einer Online-Unterrichtsstunde. Dieses Programm zieht große Aufmerksamkeit auf sich. Unsere Technologie kann auf weitaus fortgeschrittenere Weise verwendet werden, wenn die Lesefähigkeit, also zum Beispiel das richtige Verständnis eines Satzes, gemessen wird.





Die Technologie wurde bei E-Buch-Diensten eingeführt. Wenn die Augen auf den Knopf für das automatische Blättern gerichtet werden, könnten die Leser die Seite wenden, ohne dabei einen Finger zu bewegen. So lässt sich etwa zur gleichen Zeit ein Buch während des Kochens oder anderer Tätigkeiten lesen. Es ist auch bequem für Menschen, die ihre Hand oder ihre Finger nicht gut bewegen können. Die Blickerfassung ist nützlich in Shopping-Malls. Die Technologie kann bestimmte Produkte finden, auf die der Blick des Kunden für eine lange Zeit gerichtet ist. Die Technologie ist zudem hilfreich beim Live-Handel, der derzeit von vielen Verbrauchern genutzt wird. So können etwa Rabattgutscheine ausgegeben werden, wenn die Betrachter weniger interessiert an einem Produkt erscheinen, da die Technologie den Konzentrationsgrad erfasst. Auch bei der intelligenten Gesundheitsfürsorge hat sie großes Potenzial:





Wir wollen auf den Medizinmarkt. Zurzeit sammeln wir Blickdaten von älteren Menschen in Suncheon. Die Daten können genutzt werden, um Demenz oder eine milde kognitive Beeinträchtigung zu diagnostizieren. Wenn wir die Daten erfolgreich sammeln und sie gründlich analysieren, kann unsere Technologie auf die Gesundheitsfürsorge ausgedehnt werden.





Die Technologie der Blickbewegungsmessung wird auch von großen globalen Unternehmen wie Google, Apple und Facebook benutzt, was zeigt, dass sie eine große Bedeutung für die Industrie hat. VisualCamp lässt die künstliche Intelligenz (KI) eine große Datenmenge, die in unterschiedlichen Umgebungen gesammelt werden, analysieren. Es konnte den ersten KI-Algorithmus entwickeln, der den Blick eines Menschen verfolgen kann, indem er die Bilder analysiert, die von normalen Kameras aufgenommen worden sind:





Die bisherige Blickerfassungs-Technologie benötigte Hardware, die sehr teuer ist. Die Preise rangieren zwischen 1.800 und 18.000 Dollar. Zudem ist eine zusätzliche Programmierung erforderlich. Unsere Technologie dagegen benötigt keine Hardware, sondern sie wird direkt auf Smartphomes, PCs und Tablets angewandt. Das ist es, was unsere Lösung von anderen unterscheidet. Die Lösung kann an viel mehr Menschen zu vernünftigen Preisen verteilt werden, und seine Genauigkeit ist ähnlich wie bei existierenden Blickmessungen.





VisualCamp ist mehrfach ausgezeichnet worden. Es gewann 2019 zweimal den Premierminister-Preis, und es wurde 2020 als eines der Einhorn-Startups vom Ministerium für kleine und mittelgroße Unternehmen und Startups ausgewählt. In diesem Jahr erhielt es den Best Mobile Innovation Award beim Mobile World Congress 2021 in Barcelona sowie den Innovationspreis bei der Verbraucher-Elektronik-Messe im November. Nach dem Erwerb einer Patentregistrierung in den USA für seine Technologie will das Unternehmen sein Geschäft von Korea auf das Silicon Valley ausdehnen:





Da wir eine solide Technologie entwickelt haben, ist es unser nächstes Ziel, den Umsatz zu steigern und ein nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Auch erwägen wird eine Übernahme oder einen Börsengang. Ich bin mir sicher, dass wir unsere Technologie einer Reihe von Unternehmen in der ganzen Welt anbieten können, und ich denke, dass KBS World Radio, das zahlreiche Hörer in der Welt hat, unser Verkaufskanal werden kann. Wenn einer der Hörer da draußen an unserer Technologie interessiert ist, muss er uns nur kontaktiern. Unsere Partner und wir werden Gelegenheiten für den beiderseitigen Vorteil haben.