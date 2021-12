Auswirkung der neuen Coronavirus-Variante auf Koreas Wirtschaft

ⓒ YONHAP News

Die neue Coronavirus-Variante Omikron breitet sich rasch rund um die Welt aus. Schon eine Woche nach dem ersten Nachweis der Variante am 24. November wurden Infektionsfälle in allen sechs Kontinenten registriert. Noch ist nicht klar, ob die neue Variante ansteckender ist als die anderen, doch ihre Ausbreitung löst neue Besorgnis hinsichtlich der Erholung der Weltwirtschaft aus. Auch ist das eine schlechte Nachricht für Südkoreas Wirtschaft, die wegen ihrer starken Exporte bisher relativ gut durch die Pandemie gekommen ist. Zum Thema sagt der Wirtschaftskommentator Chung Chul-jin:





Wir sind wegen der neuen Variante beunruhigt, da die Möglichkeit neuer Beschränkungen besteht. Die Menschen könnten davon abgehalten werden, nach draußen zu gehen, während Fabriken erneut schließen könnten. Es ist also nicht überraschend, dass die Aktienmärkte weltweit zunächst eingebrochen sind. Doch die wahre Gefahr durch Omikron ist bisher noch nicht bekannt. Wir müssen auf die Marktschwankungen achten.





Einige Experten gehen davon aus, dass Omikron sich rascher ausbreiten kann als die Delta-Variante. Sie weisen auf die große Zahl von Mutationen des Spike-Proteins des Virus hin. Diese Proteine können von der Oberfläche des Virus in die Wirtszelle gelangen. Auch ist nach wie vor unklar, wie weit die bisherigen Corona-Impfstoffe gegen die neue Variante wirken. Daher werden auch weitreichende Folgen für die Weltwirtschaft befürchtet. Es gibt die Befürchtung, wonach sich die Prognose von 4,6 Prozent Wachstum für das nächste Jahr nicht erfüllen wird:





Im günstigsten Fall ist Omikron zwar ein wenig ansteckender, löst aber weniger schwere Krankheitsverläufe aus, während die Inflation kein Thema ist. Goldman Sachs vermutet, dass das globale Wachstum anziehen kann. Auf der anderen Seite sagen Ratingagenturen wie Moody’s und Fitsch voraus, dass die Omikron-Variante unabhängig von den Krankheitsverläufen ein Inflationsrisiko darstellt. Falls sie gefährlicher ist, wird es zu Unterbrechungen der Lieferketten kommen, und die Engpässe heben die Inflation an. Wir müssen drei Faktoren untersuchen, wenn es um die Aussichten für die Wirtschaft geht: die Übertragbarkeit, den Schweregrad und die Inflation.





Unterdessen deutete der Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, an, dass die Bank den Anleiheverkauf noch stärker zurückfahren wird. Ungeachtet der neuen Virusvariante straffen die USA ihre Geldpolitik, um die Inflationsentwicklung zu zügeln. Derweil verzeichnete Südkorea im Oktober den größten Rückgang der Industrieproduktion seit 18 Monaten. Besonders die Branchen Halbleiter und Autos leiden unter den Lieferengpässen:





Südkoreas Industrieproduktion fiel im Oktober um 1,9 Prozent im Vergleich zum Monat davor, wobei der Output der Bergbauindustrie und des verarbeitenden Gewerbes um 3 Prozent zurückging. Der Lagerbestand im Fertigungsbereich erhöhte sich um 7,2 Prozent. Es wäre ideal, wenn sich der Privatverbrauch erholen würde. Doch ist der Verbrauch weiter schleppend, selbst nach der Ausgabe von Rabattgutscheinen durch die Regierung.





Für die koreanischen Exporte ist es in diesem Jahr relativ gut gelaufen. Die Wirtschaft stieg auf dem Rücken der robusten Ausfuhren um 0,3 Prozent im dritten Quartal. Im November übertrafen die Exporte wertmäßig zum ersten Mal 60 Milliarden Dollar. Doch falls der weltweite Handel wegen der Ausbreitung der Omikron-Virusvariante einbricht, wird das Folgen haben für Südkoreas Wirtschaft:





Die koreanische Wirtschaft hängt stark von den Exporten ab. Um die Exporte zu steigern, müssten andere Länder mehr konsumieren. Doch Europa hat seine Türen geschlossen, während der Bundesstaat New York in den USA den Notstand ausgerufen hat. Die Länder könnten neue Lockdown-Maßnahmen beschließen, um die Ausbreitung von Omikron zu stoppen. Am idealsten wäre es, wenn Omikron weniger schwere Krankheitsverläufe verursacht und sich die Wirtschaft weiter erholt, sodass die koreanischen Exporte weiter stark bleiben.





Die Bank of Korea geht von einem Wachstum von 4 Prozent in diesem Jahr aus. Um das Ziel zu erreichen, müsste die Wirtschaft im Schlussquartal um mehr als 1,03 Prozent zulegen. Doch bleiben die Unsicherheiten wegen der neuen Virusvariante bestehen, und die Regierung könnte weitere Kontaktbeschränkungen beschließen, was die privaten Ausgaben beeinträchtigen würde. Inflation ist ein weiteres Problem. Die Verbraucherpreise stiegen im November um 3,7 Prozent. Die Bank of Korea erhöhte ihre Prognose für die Preise von zuvor 2,1 Prozent auf 2,3 Prozent für das ganze Jahr:





Es ist dringend notwendig, dass die Experten zuerst die wahre Natur von Omikron erkunden, bevor die Regierung irgendwelche Gegenmaßnahmen ergreift. Egal wie schwerwiegend die Variante ist, ich denke nicht, dass die früheren Quarantänemaßnahmen der Regierung funktionieren. Die Regierung ordnete Restriktionen für die wirtschaftlichen Aktivitäten an und gab große Geldmengen frei, um die Wirtschaft am Laufen zu erhalten. Falls sie die gleiche Politik noch einmal verfolgt, werden die Menschen mehr Aktien oder Immobilien kaufen. Die Vermögensblase wird dann außer Kontrolle geraten. Ich denke, dass es nötig ist, eine Lösung ohne Lockdown-Maßnahmen zu finden.