ⓒ Getty Images Bank

Zu den wichtigsten Trends in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 gehört ohne Zweifel der „Streetdance“. Ein Tanzwettstreit zwischen professionellen Streetdance-Crews in Korea, der vor kurzem bei einem koreanischen Kabelsender gezeigt wurde, hat das koreanische Publikum begeistert und einen regelrechten Tanz-Boom ausgelöst. Deshalb wollen auch wir dieses Wochenende einmal so richtig das Tanzbein schwingen gehen! Für Streetdance-Einsteiger empfiehlt sich zunächst einmal ein Tageskurs. Dann kann man in zwei Stunden die wichtigsten Tanzschritte zu einem Lied erlernen.