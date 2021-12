Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ YONHAP News, Getty Images Bank, coupangeats

Die globale Online-Reiseagentur trip.com und der World Travel and Tourism Council WTTC haben vorgestern einen Reisetrendbericht veröffentlicht. Danach stellte sich heraus, dass dieses Jahr unter den Großraumstädten zur Stadt Sejong und unter den gewöhnlichen Städten zur Stadt Miryang die Zahl der Sucheingaben wegen Übernachtungseinrichtungen verglichen mit dem Vorjahr deutlich gestiegen ist. Nach dem Bericht ist das Suchvolumen für Hotels im Land in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr um etwa 43% gestiegen, und die Anzahl der Reservierungen um 78%. Bei der Stadt Sejong ist das Suchvolumen um etwa das 18-fache gestiegen. Danach folgt die Stadt Miryang mit einer 8-fachen Steigerung. An dritter, vierter und fünfter Stelle stehen der Reihe nach die Landkreise Seongju, Cheongdo und Sunchang. Die gestiegene Beliebtheit dieser Orte als Reiseziel wird damit interpretiert, dass sie nicht so hoch frequentiert sind, und dass diese Orte umweltfreundliche Erlebnisse bieten. Dies stimmt mit dem Kontext des Trendberichts von trip.com überein, dass dieses Jahr weltweit Ziele für alternative Reisen und Naturreisen beliebt waren. In der Stadt Sejong wurde ein nationales Arboretum neu eröffnet, so dass viele dieses und auch Erholungswälder in dieser Stadt besuchen wollten. Die Stadt Sejong ist auch die Verwaltungshauptstadt Koreas. Daher scheint es auch mehr Hotelreservierungen von Menschen gegeben zu haben, die für Dienstzwecke und auch für den Zweck der sogenannten Workcation nach Sejong gereist sind. Die Region mit der höchsten Nachfrage nach Hotels in diesem Jahr war die Stadt Seoul. Danach folgten die Städte Seoguipo und Jeju auf der Ferieninsel Jeju, Busan, Incheon, Gangneung, Sokcho, Yeosu, Gyeongju und Daegu. Daegu ist zum ersten Mal unter die Top Ten gekommen.





Am Montag dieser Woche gehörte eine Episode, die im vergangenen Monat ein Twitter-Nutzer vorgestellt hatte, zu den meistgelesenen Nachrichten des Tages. Es geht um zwei Brüder im Grundschulalter, die auf der Straße Mandarinen verkauft hatten, um das Geld für das Geburtstagsgeschenk für ihre Mutter zusammenzubekommen. Der Twitter-Nutzer berichtete am 20. November über diese Episode. Auf dem Heimweg habe er zwei Grundschüler gesehen, die auf der Straße Mandarinen verkauften. Er fragte die beiden Brüder, die jeweils in die sechste und vierte Grundschulklasse gingen, ob sie eine Hausaufgabe für die Schule machen. Sie antworteten, dass sie mit dem Geld ein Geburtstagsgeschenk für ihre Mutter kaufen wollen. Die beiden hätten auch ein Preisschild gemalt. Eine Mandarine kostete 200 Won, fünf Stück 800 und acht Stück 1.000 Won. Die ersten fünf Kunden sollen auch ein Schokobonbon als Gratisgeschenk bekommen. Der Twitter-Nutzer hatte nur einen 10.000 Won-Schein, und die kleinen hatten kein Wechselgeld. Er eilte zu einem Convenience-Store, kaufte zwei Schokoriegel und kehrte mit 1.000-Won-Scheinen zu den Jungs zurück. Er schenkte den beiden die Schokoriegel und kaufte von ihnen für 3.000 Won Mandarinen. Die Jungs schenkten ihm zwei Mandarinen zusätzlich. Er war dann im Gehen begriffen, da eilte ein Junge zu ihm und überreichte ihm ein Schokobonbon und sagte, sie hätten das vergessen. Der Mann schrieb, die Jungs seien so lieb gewesen, und es sei für ihn ein sehr angenehmes Erlebnis gewesen, das lange in seinem Gedächtnis bleiben werde. Die Geschichte wurde auch in verschiedenen Onlineforen geteilt und sorgte nachträglich am Montag dieser Woche für viel Gesprächsstoff.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass die Zahl der Nutzer der Lieferdienst-App Coupang Eats in einem Monat drastisch um rund 1,1 Millionen gestiegen ist. Damit hat dieser Dienst seinen Marktanteil stark erhöht. Der Erfolg wird damit analysiert, dass der Dienst im vergangenen Monat on- und offline unzählige Rabattgutscheine verteilt hat. Nach Angaben des Unternehmens für Mobile-Big-Data IGAWorks war die App, die im November den größten Anstieg der Nutzerzahl registriert hat, Coupang Eats. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer dieser App betrug im November 6.562.273 und ist damit gegenüber dem Vormonat um 1.104.809 gestiegen. Der Dienst analysiert, er habe erst Anfang dieses Jahres mit dem Service begonnen, aber in kaum einem Jahr in der Lieferdienst-Branche einen Marktanteil von 27% erreicht. Dieser Dienst hat als erster in der Branche das System eingeführt, bei dem ein Kurier immer eine Bestellung erledigt. Dies hat für die Kunden den Vorteil, dass sie nicht lange warten müssen, bis das Essen geliefert wird. Dank dieses Systems ist die Zahl der Kunden von Coupang Eats rasch gestiegen. Im vergangenen Monat hat der Dienst on- und offline viele Rabattgutscheine verteilt, weil im Zuge des seit Anfang des vergangenen Monats geltenden Mit-Corona-Systems die Nutzung von Lieferdienst-Apps zurückzugehen drohte, und weil die App auch mit den Rabattgutscheinen den Rückstand auf den Marktführer Baemin aufholen wollte. Gegenwärtig steigen die Corona-Zahlen wieder stark. Daher besteht die Aussicht, dass sich der Wettbewerb der drei größten Lieferdienst-Apps Baemin, Coupang Eats und Yogiyo um die Eroberung dieses Marktes weiter zuspitzen wird.