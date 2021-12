Judoka An Chang-rim beendet aktive Karriere

ⓒ YONHAP News

Judoka An Chang-rim, olympischer Bronzemedaillist in der 73-kg-Gewichtsklasse von Tokio, hat überraschend seine aktive Karriere beendet.





An teilte über seinen SNS-Account am Sonntag mit, dass 2021 sein letztes Jahr im Judo-Nationalteam gewesen sei. Er beende seine Karriere als Leistungssportler und bedanke sich bei allen Menschen, die ihn bisher unterstützt haben.





An ist Japan-Koreaner in dritter Generation. Nach seinem Sieg bei den japanischen Studentenmeisterschaften 2013 wurde ihm die japanische Staatsbürgerschaft angeboten, die er jedoch ablehnte, um nach Südkorea zu gehen. In der südkoreanischen Auswahl vollbrachte er große Leistungen. Er gewann unter anderem die Weltmeisterschaften 2018 in Baku und im selben Jahr die Silbermedaille bei den Asienspielen in Jakarta. Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio gewann er die Bronzemedaille nach einem dramatischen Schulterwurf sieben Sekunden vor Kampfende.





Ein Sprecher des Filux Judovereins, dem An Chang-rim angehörte, sagte, An habe beschlossen, seine Pläne für eine zweite Karriere als Trainer umzusetzen. Er habe den Willen geäußert, auf dem Höhepunkt seiner Karriere zurückzutreten.





Der Judoka teilte über SNS mit, dass er in seinem Leben nun der Familie, Gesundheit und Glück den Vorrang geben wolle. Sein nächstes Ziel sei es ein kompetenter Trainer zu werden und Olympiasieger hervorzubringen. Er sei auch bereit, in einem anderen Land als Trainer tätig zu sein.





An Chang-rim hatte nach Ende der Olympischen Spiele in Tokio seine militärische Grundausbildung absolviert.