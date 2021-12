Jeonbuk Hyundai Motors koreanischer Fußballmeister

ⓒ YONHAP News

Jeonbuk Hyundai Motors ist diesjähriger Champion der koreanischen Profi-Fußball-Liga K-League. Nach einem Sieg gegen Ulsan Hyundai im letzten Spiel am Sonntag hat die Mannschaft ihren Titel verteidigt. Jeonbuk Hyundai Motors ist damit seit 2017 das fünfte Mal in Folge und seit 2009 insgesamt das neunte Mal koreanischer Meister.





Ulsan Hyundai musste sich auch in dieser Saison mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Seit 2019 ist der Verein das dritte Mal, und insgesamt schon das zehnte Mal, Vizemeister.





Daegu FC wurde Dritter und erreichte damit die bisher beste Platzierung. Der Verein ist auch ins Finale des Fußball-Pokalwettbewerbs für südkoreanische Vereinsmannschaften Korean FA Cup vorgestoßen und hofft erstmals wieder nach drei Jahren auf den Titel.





Die Aufsteiger Jeju United und Suwon FC spielten eine beeindruckende Saison. Jeju und Suwon beendeten die Saison jeweils als Vierter und Fünfter in der Tabelle. Jeju United hatte 2019 als Schlusslicht der höchsten Spielklasse debütiert. In der zweiten Liga gelang der sofortige Wiederaufstieg. Suwon FC schaffte den Aufstieg in die K-League 1 nach fünf Jahren.





Incheon United musste in diesem Jahr ausnahmsweise nicht um den Klassenerhalt bangen. Der von den Bürgern gesponserte Verein konnte in der Schlussphase noch einmal ordentlich punkten und mit Platz acht die bisher beste Platzierung erreichen. Gwangju FC muss hingegen zwei Jahre nach dem Aufstieg wieder den Gang in die zweite Liga antreten. Wegen des Wechsels von Trainer Park Jin-seop zum FC Seoul hatte die Mannschaft verspätet mit den Vorbereitungen auf die Saison begonnen und nie ihren Rhythmus gefunden.





Die diesjährige Saison ist insofern bedeutend, als inmitten der Coronapandemie der Spielbetrieb normal war und alle Spiele ausgetragen werden konnten. Im vergangenen Jahr waren in der K-League wegen Corona einige Spieltage abgesagt worden.