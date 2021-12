Nahrungsmittel werden immer teurer

ⓒYONHAP News

Die Öl- und Getreidepreise steigen weiter. Die Corona-Variante Omikron kann die Lieferkettenprobleme noch einmal verschärfen. An den Märkten wächst die Angst vor einer globalen Inflation.





Nach Angaben der Welternährungsorganisation (FAO) erfolgte im November ein weiterer Anstieg der weltweiten Nahrungsmittelpreise auf ein Zehnjahreshoch. Der von der FAO ermittelte Preisindex lag bei durchschnittlich 134,4 Punkten. Der Index stieg drei Monate in Folge und im Vergleich zum Vorjahr um 27,3 Prozent. Begründet wird dies mit dem Angebotsdefizit auf dem globalen Getreidemarkt und Verzögerungen bei der Verladung in Exportländern.





Die globale Preisentwicklung hat auch die Inflationsrate in Südkorea stark nach oben getrieben. Im November stieg der Verbraucherpreis im Vorjahresvergleich um 3,7 Prozent. Produkte für den alltäglichen Bedarf und frische Erzeugnisse wurden um jeweils 5,2 Prozent und 6,3 Prozent teurer. Agrar-, Viehzucht- und Fischereiprodukte verteuerten sich um 7,6 Prozent.





Für das gesamte dritte Quartal wurde bei Nahrungsmitteln und nicht-alkoholischen Getränken im Vorjahresvergleich ein Preisanstieg von fünf Prozent gemeldet. Dies ist die fünfthöchste Inflationsrate unter den OECD-Staaten.





Die südkoreanische Zentralbank stellte in einer Analyse einen größeren Einfluss des globalen Preisanstiegs auf die Preise in Südkorea als in den Vorjahren fest. Der Korrelationskoeffizient sei von 0,28 zwischen 2000 und 2007 auf 0,78 zwischen 2010 und 2021 gestiegen. Der Zentralbank nach seien bei einer globalen Inflationsrate von einem Prozentpunkt die Verbraucherpreise in Südkorea um 0,1 Prozent gestiegen. Aktuell stiegen sie um 0,26 Prozent.





Aufgrund dessen geht die Zentralbank für dieses Jahr von einer Jahresinflation von 2,3 Prozent aus. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als das Inflationsziel der Regierung von 1,8 Prozent.