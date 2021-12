weniger Aliens in Südkorea

ⓒ Getty Images Bank

Als ich vor rund 19 Jahren nach Korea kam, wurde ich oft von allen Seiten begafft wie ein Alien, der ich laut Alien-Card („Certificate of Alien registration“) ja auch war. Seitdem hat sich der Anteil von Ausländern in Südkorea vervielfacht, er lag auf dem Höhepunkt, vor der Pandemie im Dezember 2019, mit über 2,5 Millionen Personen bei rund 5% der koreanischen Bevölkerung. Diese Zahl umfasst nicht nur längerfristig hier Lebende wie die rund 3000 Deutschen (Stand 2009), sondern auch Touristen, die ohne Visum einreisen und sich bis zu 90 Tage im Land aufhalten dürfen. Genau dies war wegen der Pandemie zeitweise nicht mehr erlaubt, und auch reguläre Visa wurden sehr viel restriktiver ausgestellt. So sank die Anzahl der Ausländer in Südkorea dieses Jahr wieder auf unter 2 Millionen. Wie wir das erleben, darüber sprechen wir heute.