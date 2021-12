Die veränderten Hochzeitstrends in Nordkorea

ⓒ Getty Images Bank

Früher haben Verwandte oder leitende Vertreter der Unternehmen eine Hochzeit für junge Paare in Nordkorea arrangiert. Es war üblich für Männer und Frauen, sich zu vermählen, wenn sie von Familien mit ähnlichem Hintergrund kommen. In Nordkorea wird das Phänomen mit “Schwalben mit Schwalben, Elstern mit Elstern” umschrieben. Doch heutzutage bevorzugen viele Menschen eine Liebes-Hochzeit. Als Abweichung von der traditionellen Norm steigt die Zahl der Eheschließungen zwischen “Schwalben und Elstern”.





Laut dem Familiengesetz in Nordkorea ist das heiratsfähige Alter von Männern 18 Jahre, und bei Frauen 17 Jahre. Doch in diesen Tagen neigt sich der Trend eher zu späten Eheschließungen. Mehr dazu sagt die Vizevorsitzende des Korea-Instituts für Nationale Vereinigung in Seoul, Cho Jeong-ah:





Die Statistik von 2014 zeigt, dass das Durchschnittsalter für eine erste Hochzeit in Nordkorea 25 Jahre für Frauen und 28 Jahre für Männer war, also viel jünger als in Südkorea. Nach Angaben von nordkoreanischen Flüchtlingen in Südkorea tendieren Nordkoreaner, darunter hochgebildete Frauen, zu einer späten Heirat. Ich denke, dass die Frauen ihr Leben als sehr hart empfinden. Sobald sie heiraten, müssen sie ihren Ehemann unterstützen, Hausarbeit machen, sich um die Kinder kümmern und sogar Geld verdienen. Ich kann verstehen, warum viele Frauen nicht schon im jungen Alter ein solch schweres Leben führen wollen. Besonders diejenigen, die auf eine Karriere hoffen, sollten ein Studium abschließen und Parteimitglied werden. Sie müssen mehr als drei Jahre im Militär dienen, um die Parteimitgliedschaft zu erwerben. Daher verschieben einige Frauen die Heirat, bis sie Ende 20 oder Anfang 30 sind.





Auch die Kriterien für den idealen Gatten haben sich verändert. Früher bevorzugten Frauen Männer, die in mächtigen Organisationen arbeiteten, wie etwa die Partei oder das Ministerium für Staatssicherheit. Doch heute sind solche Männer der Wunschpartner, die Devisen verdienen wie etwa Diplomaten und Händler:





Neben dem Familienstatus der Männer und der Parteimitgliedschaft werden auch ihr Beruf, der politische Hintergrund und die wirtschaftlichen Fähigkeiten berücksichtigt. Traditionell wurde geglaubt, dass Männer in Uniform, insbesondere Offiziere, Macht haben, viel Geld verdienen und ein stabiles Leben garantieren. Viele Nordkoreanerinnen arbeiten nach der Heirat auf dem privaten Markt. Sie wollten also Männer finden, die mächtig genug sind, um ihre Marktaktivitäten zu unterstützen. Männer, die große Unternehmen führen, Fahrer sowie solche, die in der Partei oder Behörden arbeiten, gelten als gute Partner. Was die Aufstiegschancen betrifft, so werden clevere Parteimitglieder bevorzugt, die studiert haben.





Auf der anderen Seite halten Männer nach möglichen Ehefrauen Ausschau, die Geld haben oder ein Studium absolviert haben:





Frauen, die ein Smartphone und ein Moped besitzen, werden als Braut bevorzugt, weil das bedeutet, sie sind wohlhabend. Männer, die wirtschaftlich nicht stabil sind, wählen eine Frau aus, die ihr Studium, aber auch ihr Leben finanzieren können. Wenn Männer selber wohlhabend sind, wünschen sie sich eine studierte Ehefrau.





Die idealen Bräute sind aus Sicht der Männer solche, die die Gelegenheit haben, Bürgerin von Pjöngjang zu werden. Wer in der Hauptstadt lebt, gilt als privilegiert:





Anders als Südkoreaner ist es den Nordkoreanern nicht erlaubt, den Ort auszuwählen, wo sie am liebsten wohnen wollen. Nach der Schule oder dem College teilt der Staat ihnen einen Arbeitsplatz zu. Das bedeutet auch, der Staat entscheidet, wo sie leben werden. Die meisten erhalten eine Arbeit in der Umgebung ihres Heimatorts. Es gibt zwei Ausnahmen: Erstens, einige erhalten eine Arbeit an Orten, die nicht ihr Heimatort sind und zweitens, sie können in andere Regionen durch Heirat umziehen. Wenn ein Mann eine Frau aus Pjöngjang ehelicht, wird er Bürger von Pjöngjang.





In den vergangenen Jahren änderte sich zum Teil die Wahrnehmung einer Partnerschaft. Viele junge Paare lassen ihre Heirat nicht registrieren, sondern leben einfach zusammen:





In Nordkorea ist es nicht einfach, sich scheiden zu lassen. Der Vorgang kostet Zeit. Daher beschließen viele Paare, ihre Heirat nicht registrieren zu lassen, und sie leben vorerst zusammen. Nur wenn alles passt, lassen sie sich registrieren. Besonders in Grenzregionen finden sich Fälle des vorehelichen Zusammenlebens. Früher galt das Zusammenleben ohne Trauschein als soziales Tabu. Doch wird das jetzt in einigen Regionen akzeptiert. Auch suchen manchmal Männer, die klug, aber arm sind, nach Frauen, die sie unterstützen können. Die erste Ehe eines Mannes mit einer Frau, die zum zweiten Mal heiratet, wird nicht mehr als Problem gesehen.





Doch sollten Partner ihre Heirat registrieren lassen, sodass sie vom Staat eine Wohnung und die Familienmitglieder über das Familienoberhaupt Nahrungsmittel zugeteilt bekommen. Doch die Wahrnehmung der Familie durch junge Frauen hat sich geändert:





Ich würde sagen, das Heiratssystem in Nordkorea ist ins Schwanken geraten. Die Frauen lebten typischerweise in einer patriarcharlischen und diskriminatorischen Familienstruktur. Doch in diesen Tagen verfolgen immer mehr Frauen ihr eigenes Glück. Die finanziell erfolgreichen Frauen können ihre Wünsche realisieren.