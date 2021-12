ⓒ Songpa Book Museum

Dieses Wochenende wollen wir uns Museen in Seoul anschauen. Das Angebot ist vielfältig: Einerseits gibt es die großen, öffentlichen Museen wie das Songpa Book Museum und das neulich eröffnete Seoul Museum of Craft Art, aber auch kleine Museen mit privaten Sammlungen wie das Schlösser- und Riegelmuseum in der Nähe von Dongdaemun.