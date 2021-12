BTS standen nach zweijähriger Pause wieder auf der Bühne

ⓒ Big Hit Music

Die Gruppe BTS hat erstmals wieder nach zwei Jahren vor den Fans auf der Bühne gestanden. Die Stars und ihre Fans waren einfach nur begeistert.

Am 27. und 28. November und am 1. und 2. Dezember fand das Konzert “BTS Permission to Dance on Stage – LA” statt. Das letzte Konzert fand 2019 statt und mit Beginn der Pandemie war es den Koreanern nicht möglich auf Weltournee zu gehen. Da es ein großes Event nach zwei Jahren ist, waren die Armys aus aller Welt gekommen.

RM sagte, dass er bei der Probe aus dem Fenster geschaut habe und das schöne Stadtbild bewundert habe. Er musste an die vielen Sorgen denken, als er in den letzten zwei Jahren die Lieder “Dynamite”, “Life goes on”, “Butter”, “Permission to Dance” usw. herausgegeben hatte. Aber die Zeit ist doch schnell vorbeigegangen und er könne es kaum glauben, die Fans vor sich zu sehen.

Die Mitglieder V, Jimin und Jungkook haben nach dem Konzert ein Live-Programm mit den Fans vorbereitet. Sie betonten, dass die Nominierungen bei renommierten Preisverleihungen und die vielen Konzerte nur dank ihrer Fans möglich gewesen seien. Sie sagten, dass sie wegen der Pandemie ihre Fans nicht treffen konnten, dass sie zuerst auch etwas nervös gewesen seien, als sie den Jubel ihrer Fans hörten.

Im Dezember wollen sie noch an der Jingleball Tour von iHeart Radio teilnehmen.