Paul Kims OST-Song ist am beliebtesten

Welches OST-Lied wurde in den letzten zehn Jahren am meisten gehört? Gaon Charts hat am 26. November veröffentlicht, dass es das Lied “Every day, Every Moment” von Paul Kim ist. Es war ein Lied zur TV-Serie “Wollen wir uns zuerst küssen?” Die Serie lief zwischen Februar und April 2018. Es wurden die Streamingzahlen zu OST-Liedern im Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis 31. Oktober 2021 ermittelt.

Auf den zweiten Platz kam das Lied “Wie der erste Schnee möchte ich zu dir gehen” von der Sängerin Ailee. Danach kam dann das Lied “Ich kann in den schwankenden Blumen deinen Shampoo-Geruch riechen” von Jang Beom-jun. Auf dem fünften Platz war ein weiterer Song von Paul Kim zu finden. Es ist das Lied “Tschüs” zur TV-Serie “Hotel Deluna”.

Gaon Charts meinten, dass OST-Songs besonders beliebt seien, da sie gut zur TV-Serie passen. Dass nach dem Ende der Serie bestimmte OST-Songs immer noch so oft und gerne gehört werden, sei sehr bemerkenswert.