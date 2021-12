Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank, BIG HIT MUSIC

In der Corona-Zeit sind die Südkoreaner dicker und depressiver geworden. Das ist in kompakter Form das Ergebnis der Untersuchung über Gesundheit und Ernährung der Bürger 2020, das die Behörde für Krankheitskontrolle am Dienstag dieser Woche veröffentlicht hat. Die betreffende Untersuchung wird jedes Jahr bei rund 10.000 Bürgern durchgeführt, und daraus werden etwa 250 Gesundheits-Indizes erstellt, wie zum Beispiel zu chronischen Erkrankungen, Rauchen, Alkoholgenuss und Ernährung. Nach dem Ergebnis ist im vergangenen Jahr inmitten der Corona-Pandemie sowohl bei erwachsenen Männern als auch bei erwachsenen Frauen über 19 Jahre die Prävalenz bei Übergewicht gestiegen. Die betreffende Prävalenz betrug im vergangenen Jahr bei Männern 48% und ist damit gegenüber dem Vorjahr mit 41,8% stark gestiegen. Zudem ist der Wert des vergangenen Jahres seit dem Beginn der betreffenden Untersuchung im Jahr 1998 am höchsten. Vor allem bei den 30ern und 40ern sind mehr als die Hälfte der Männer übergewichtig. Bei den Männern in ihren 30ern liegt die betreffende Prävalenz bei 58,2% und bei den Männern in ihren 40ern bei 50,7%. Auch bei den Frauen hat die Prävalenz bei Übergewicht im vergangenen Jahr mit 27,7% gegenüber dem Vorjahr mit 25% zugenommen. Die Prävalenz bei Depressionen, die alle zwei Jahre untersucht wird, hat sich im vergangenen Jahr bei beiden Geschlechtern verschlechtert. Vor allem bei Männern hat sich die betreffende Prävalenz gegenüber dem Jahr 2018 von 2,5% auf 4,8% fast verdoppelt. Den größten Anstieg zeigte diese Prävalenz bei den Männern in ihren 30ern. Sie stieg von 2,4 auf 6,5%. Bei den Frauen war die Prävalenz bei Depressionen bei den 20ern mit 11,3% einzig unter allen Altersschichten der beiden Geschlechter zweistellig.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch die Nachricht, dass der mit alkoholfreiem Bier erzielte Umsatz einen drastischen Anstieg zeigt und damit alkoholfreies Bier einen großen Beitrag zur Umsatzsteigerung bei Convenience Stores leistet. Die Convenience-Store-Kette SevenEleven gab vorgestern bekannt, dass der diesjährige Umsatz an alkoholfreiem Bier im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum um 501,3% nach oben geklettert ist. Die Kette analysiert, dass dank der coronabedingten Zunahme der Zahl der Bürger, die allein zuhause Alkohol trinken, und im Zuge des gestiegenen Interesses an der Gesundheit der Markt von alkoholfreiem Bier ein starkes Wachstum erlebt habe. Die Beliebtheit von alkoholfreiem Bier wurde von Frauen und Verbrauchern in ihren 20ern angeführt. Am Absatz von alkoholfreiem Bier machen Frauen einen Anteil von 70,9% aus. Betrachtet man den Konsum alkoholfreier Biere je nach Altersschichten gegenüber dem Vorjahr liegen die 20er mit einer Anstiegsrate von 572,4% ganz vorne und treten als wichtigste Käuferschicht in den Vordergrund. Bei den 30ern und 40ern ist der betreffende Absatz um 498,2 und bei den Menschen über 50 Jahre um 459,5% gestiegen. Beflügelt von der rasant steigenden Beliebtheit ist auch das Angebot von alkoholfreiem Bier vielfältiger geworden. Im vergangenen Jahr bot die Kette SevenEleven drei Sorten alkoholfreies Bier an. Die Zahl ist dieses Jahr auf sieben gestiegen. Ein Mitarbeiter von SevenEleven sagt, der Anteil von alkoholfreiem Bier am gesamten Biermarkt sei zwar noch nicht so groß, aber alkoholfreies Bier zeige schon eine bemerkenswerte Wachstumstendenz, und dies sei vor allem den jungen Verbrauchern zu verdanken. Die Branche schätzt, dass der Markt für alkoholfreies Bier, der 2012 einen Umfang im Wert von lediglich 1,3 Milliarden Won oder 1,1 Millionen Dollar hatte, dieses Jahr im Umfang die Marke von 20 Milliarden Won überschreiten wird. Die Branche rechnet damit, dass der Marktumfang innerhalb von drei, vier Jahren auf bis zu 200 Milliarden Won anschwellen könnte.





Die Hashtags und Accounts, die dieses Jahr auf Instagram am beliebtesten waren, hatten alle mit K-Contents zu tun. Instagram Korea hat am Dienstag dieser Woche bei einem Online-Pressegespräch in- und ausländische Hashtags und Accounts genannt, die dieses Jahr bei Instagram-Nutzern die größte Aufmerksamkeit auf sich zogen. Inländische Hashtags mit großer Followerzahl waren Hashtags im Zusammenhang mit der Inneneinrichtung der eigenen vier Wände und mit dem Camping, das in der Corona-Zeit als ein neuer Reisetrend in den Vordergrund trat. Im Bereich global beliebte Hashtags und Accounts wurde die große Kraft von K-Pop und K-Contents erneut nachgewiesen. #BTS und #Squidgame galten als repräsentative englischsprachige Hashtags mit einer großen Followerzahl. Zu den Instagram-Accounts, die sich dieses Jahr großer Beliebtheit erfreuten, gehörten neben K-Pop-Stars wie BTS, BlackPink, IU und Yi Young-ji auch koreanische Promis verschiedenster Bereiche wie der Unterhaltungskünstler Yoo Se-yun, die Fernseh- und Filmschauspielerin Lee Ha-nui, die Tänzerin Noze, die durch eine Castingshow der professionellen Tänzerinnen mit dem Titel ´Street Woman Fighter´ bekannt wurde, und die Basketballspielerin Kim Yeon-gyeong. Zu den Accounts, bei denen dieses Jahr die Followerzahl den stärksten Zuwachs zeigte, gehören vor allem die Darsteller der Netflix-Serie Squid Game Jung Ho-yeon, Wi Ha-joon und Anupam Tripathi. Instagram Korea gab zu erkennen, dass in den beliebten Contents und Accounts auf Instagram in diesem Jahr die bemerkenswertesten gesellschaftlichen und kulturellen Phänomene dieses Jahres wie Dance-Boom, K-Contents-Syndrom und die Olympischen Sommerspiele in Tokio voll und ganz widergespiegelt waren. Instagram wolle sich auch künftig weiter dafür einsetzen, dass die Nutzer frei ihre Vorlieben zum Ausdruck bringen und durch Contents anderer Nutzer neue Inspirationen erhalten und damit eine neue Kultur und neue Trends schaffen können.