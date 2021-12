Die Brüder, die zu Sternen wurden

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte tief in den Bergen eine Mutter mit ihren sieben Söhnen.

Der Vater der Söhne war gestorben, als der Jüngste gerade zur Welt gekommen war. Nun musste die Mutter ihre sieben Kinder ganz alleine großziehen. Das war durchaus nicht unbeschwerlich. Doch stets half man einander und die Söhne wuchsen prächtig heran.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Es geschah in einer kalten Winternacht. Da hörte der älteste Sohn, wie sich die Tür der Kammer der Mutter leise öffnete, wie die Mutter den Hof überquerte und das Eingangstor öffnete.

Als er nachsah, war ihre Kammer tatsächlich leer. Er beschloss, auf sie zu warten. Doch schon nach kurzer Zeit schlief er ein.

Das Geräusch der sich öffnenden Hoftores weckte ihn auf. Er sah nach draußen und erblickte die Mutter in durchnässter Kleidung. Ihr Gesicht war rot von der Kälte.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

In der kommenden Nacht schlich sich die Mutter wieder aus dem Haus. Der Mond stand hoch am Himmel. Es war bitterkalt. Der älteste Sohn lief ihr nach. Sie lenkte ihre Schritte zielstrebig in Richtung des Dorfes am Fuße des Berges.

Am Dorfeingang hielt sie an. Dort floss ein kleiner Bach. Doch weder Brücke noch Steg führten ins Dorf hinüber. Die Mutter zögerte kurz und watete dann durch das Wasser auf die andere Seite.

Vor einem Haus hielt sie an. Das Haus gehörte Herrn Kim, dem Töpfer.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Am nächsten Tag rief der Älteste die anderen Brüder zu sich und erzählte, was er in der vergangenen Nacht gesehen hatte. Die Brüder konnten nicht glauben, dass die Mutter tatsächlich einen Freund hatte.

„Ja, es ist schwer zu glauben, aber sie sah sehr glücklich aus. Doch Mutter wird jedes Mal nass, wenn sie den Bach durchqueren muss. Bei dieser Eiseskälte. Wie wäre es, wenn wir ihr einen Brücke bauen?“

„Das ist ein vortrefflicher Gedanke! Lasst uns gleich heute Nacht eine Brücke bauen.“





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Als die Mutter in dieser Nacht an den Bach kam, war sie erstaunt.

„Nanu, wo kommen denn all diese Trittsteine her?“

Seit diesem Tage kam die Mutter nie wieder mit nassen Socken heim. Und jedes Mal wenn sie den Bach überquerte, dachte sie an ihre Söhne und lächelte. Und auch die Söhne freuten sich von ganzem Herzen, dass es der Mutter nun so gut ging, nachdem sie sie all die Jahre so mühevoll großgezogen hatte. So lebten sie glücklich gemeinsam noch viele Jahre lang.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Die Zeit verging und die Mutter wurde alt und starb. Etliche Jahre später folgten ihr auch ihre Söhne, einer nach dem anderen. Und der Himmelskaiser, der gesehen hatte, wie sehr die Söhne ihre Mutter geliebt hatten, machte sie zu Sternen am Himmel, so wie sie es sich gewünscht hatten. So wurden aus den sieben Brüdern die sieben Sterne des Großen Wagen, die man noch heute und noch in ferner Zeit am nördlichen Nachthimmel leuchten sieht.