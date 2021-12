Der traditionelle Ringkampf Ssireum in Nordkorea

ⓒ KBS

Auf seiner 13. Sitzung in Port Louis, Mauritius, am 26. November 2018 beschloss das zwischenstaatliche Komitee zum Schutz des immateriellen Kulturerbes der UNESCO, “Ssireum” aus Süd- und Nordkorea in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menscheheit aufzunehmen. Der offizielle Name des Eintrags lautet “traditionelles koreanisches Ringen, Ssirum/Ssireum”.





Die traditionelle koreanische Form des Ringens, Ssireum, ist ein Volkssport oder Spiel, das in Korea weit verbreitet ist. Doch wie hat sich der Sport in Nordkorea entwickelt? Dazu sagt Heo Jeongpil vom Institut für Nordkorea-Studien an der Dongguk-Universität:





Süd- und Nordkorea hatten zunächst ihre Ansichten über die gemeinsame Registrierung von Ssireum bei einem regionalen Treffen für den Schutz des unberührbaren Kulturerbes in Nordostasien ausgetauscht, das im Juli 2014 in Ulan Bator in der Mongolei stattfand. Doch reichte Nordkorea im März 2015 einen getrennten Antrag für den UNESCO-Eintrag von Ssireum ein, und Südkorea folgte im März des darauffolgenden Jahres. Im Oktober 2018 diskutierte Südkoreas Präsident Moon Jae-in die gemeinsame Aufnahme mit dem UNESCO-Generaldirektor Audrey Azoulay während eines Staatbesuchs in Frankreich. Später sandte UNESCO einen Sondergesandten nach Pjöngjang, um den Registrierungsprozess zu beschleunigen. Obwohl Süd- und Nordkorea verschiedene Regeln für das Ssireum haben, erkannte die UNESCO die Gemeinsamkeiten an, die Ssireum hinsichtlich der sozialen und kulturellen Bedeutung in Süd- und Nordkorea hat. Das zwischenstaatliche Komitee billigte den gemeinsamen Antrag. Die Entscheidung galt als symbolischer Schritt zur innerkoreanischen Aussöhnung.





Die ältesten Aufzeichnungen zum Ssireum finden sich auf Wandmalereien in Goguryeo-Grabstätten, die wahrscheinlich zwischen dem vierten und fünften Jahrhundert entstanden. Es scheint also, als ob der Ursprung von Ssireum weit davor lag:





Szenen von Ssireum erscheinen auf Wandmalereien der Goguryeo-Zeit und Genre-Malereien der Joseon-Dynastie. Es ist nicht nur ein Spiel, sondern ein Ritual, das mit jahreszeitlichen Gebräuchen zu tun hatte. In alten Zeiten sagten Dorfbewohner eine gute oder schlechte Ernte am Beginn eines Jahres voraus, sie beteten für Regen während einer Dürre und förderten die Zusammenarbeit während der Erntezeit. Ssireum-Kämpfe wurden bei diesen Gelegenheiten ausgetragen. Während der Reisanbausaison zum Beispiel hielten verschiedene Dörfer einen Ssireum-Wettbewerb ab. Ssireum-Veranstaltungen waren ein festlicher Ort für die Einheit und Kommunikation der Dörfer. Ssireum wird heute nach wie vor als Symbol der kulturellen Identität praktiziert. Es ist eine kostbare Hinterlassenschaft, bei der die koreanische Sprache seit tausenden von Jahren intakt gehalten wurde. Indigene koreanische Wörter finden sich in Ausdrücken über die Ssireum-Bekleidung und Techniken.





Noch heute lernen viele Südkoreaner den Ringkampf in der Schule. Auch in Nordkorea erfreut sich der Sport einer großen Beliebtheit. Dort wird Sssireum als Volksspiel und nationaler Sport beschrieben, der seit alters von den arbeitenden Menschen entwickelt wurde:





Nordkorea nahm Ssireum 2013 in die nationale Liste des unberührbaren Kulturerbes auf. Ssireum wird im ganzen Land praktiziert, und die Region Pjöngjang ist führend bei der Festlegung der relevanten Regeln und der Erhaltung der Tradition. Ssireum-Veranstaltungen werden an traditionellen Feiertagen von normalen Bürgern oder Arbeitern eines Unternehmens abgehalten. In jedem September organisiert Nordkorea vor dem Chuseok-Feiertag einen landesweiten Wettkampf. Ssireum repräsentiert dabei jede Region. Als zum Beispiel 2015 der Arbeiter Cho Myong-jin aus einer Schuhfabrik in Sinuiju gewann, wurde er als Stolz der Region eingeführt.





Ähnliche alte Formen des Ringens finden sich auch in anderen Teilen der Welt, wie etwa in Japan, China, Tibet und Vietnam. Die koreanische Form unterscheidet sich durch das Satpa, einen Stoffgurt, der um Hüfte und Oberschenkel geschnürt ist. Bei einem Kampf fassen sich die Kämpfer am Satpa des Gegners. Wessen Körper, mit Ausnahme der Füße, zuerst den Boden berührt, verliert:





Der Gebrauch des Satpa ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal des Ssireum in Süd- und Nordkorea. Die Kämpfer nutzen verschiedene Techniken, wenn sie das Satpa als Hebel nutzen. Das macht den Sport dynamischer und schneller.





Aufgrund der langen Trennung von Süd- und Nordkorea seit über 70 Jahren unterscheiden sich auch die Regeln und der Wettkampfbetrieb:





Der gemeinsame Eintrag von Ssireum in die UNESCO-Liste zeigt, dass beide Koreas viele Dinge gemeinsam haben, was das traditionelle Ringen betrifft. Es gibt aber auch einige Unterschiede. Erstens, südkoreanische Kämpfer stehen auf sandigem Boden, während die nordkoreanischen Ringer auf Matten kämpfen. In Südkorea starten die beiden Kämpfer kniend auf dem Sand. Die Südkoreaner kämpfen mit nacktem Oberkörper, während die Nordkoreaner ein Hemd tragen. Die südkoreanischen Kämpfer starten den Kampf kniend, die nordkoreanischen Kämpfer stehend.





Trotz der Unterschiede ist Ssireum in beiden Länder eine wichtige Unterhaltung an traditionellen Feiertagen:





Jede Region in Nordkorea hat ihre eigenen Ssireum-Traditionen und Techniken, was der Vielfalt des Ssireum hilft. Südkorea ist an den indigenen Ausdrücken und Regeln des nordkoreanischen Ssireum interessiert, während Norkorea mehr über die Ssireum-Kultur in Südkorea lernen will.