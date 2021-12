10. Jubiläum der Friedensstatue für Opfer der Sexsklaverei

ⓒYONHAP News

Die Friedensstatue für die Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee feiert ihr 10. Jubiläum.





Die erste Friedensstatue wurde am 14. Dezember 2011 anlässlich der 1.000sten Mittwochsdemonstration für die Lösung der Frage der Trostfrauen vor dem damaligen japanischen Botschaftsgebäude in Seoul enthüllt. Inzwischen gibt es in Südkorea und in 16 weiteren Ländern 144 solcher Statuen.





Die Friedensstatue in Gestalt eines Mädchens symbolisiert die Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee. Der unregelmäßig gestufte Pagenschnitt steht für die Trennung von den Eltern und der Heimat. Die leicht in der Luft schwebende Ferse drückt aus, dass die Opfer auch nach dem Krieg nicht sesshaft werden konnten. Der Vogel auf der Schulter des Mädchens ist das Medium, das die verstorbenen Opfer mit der Wirklichkeit verbindet. Der leere Stuhl ist für alle Menschen gedacht, die sich mit den Opfern solidarisieren wollen.





Japans Regierung wird von den Opfern, den Regierungen der Opferländer und internationalen Organisationen dazu aufgefordert, die Wahrheit über die Kriegsbordelle ans Licht zu bringen und die Opfer angemessen zu entschädigen. Japan weigert sich jedoch standhaft, dieser Forderung nachzukommen.





Seit den 1990er Jahren beginnen Opfer der Sexsklaverei ihr Schweigen zu brechen und mit Unterstützung von Bürgerorganisationen über die an ihnen begangenen Gräueltaten öffentlich auszusagen. Seit 1992 nimmt die südkoreanische Regierung Anzeigen der Opfer entgegen. Über 200 Opfer hatten sich gemeldet. Die meisten sind inzwischen aufgrund ihres hohen Alters gestorben. Nur noch etwa zehn sind am Leben.





Japan hält daran fest, dass die Frage der Entschädigung von Opfern der Sexsklaverei in der Einigung zwischen Japan und Südkorea von 2015 endgültig und unumkehrbar geklärt sei. Diese Einigung wurde jedoch nach starker Kritik von südkoreanischer Seite, dass die Position der Opfer nicht berücksichtigt worden sei, faktisch widerrufen. Japan beruft sich weiter auf die Einigung und fordert die Entfernung der Friedensstatue.