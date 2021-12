Präsident Moon von Besuch in Australien zurückgekehrt

ⓒYONHAP News

Südkoreas Präsident Moon Jae-in ist mit produktiven Ergebnissen zum Ausbau der bilateralen Kooperation am Mittwoch von seinem Besuch in Australien zurückgekehrt.

Moon hatte sich am Montag mit Premierminister Scott Morrison in Canberra zu einem Spitzengespräch getroffen und mit ihm über Wege zur Verbesserung der bilateralen Kooperation diskutiert. Am darauf folgenden Tag kam er in Sydney mit australischen Unternehmern zusammen, um über die Zusammenarbeit für den stabilen Aufbau von Lieferketten für kritische Mineralien zu sprechen.





Als wichtigster Erfolg des Spitzentreffens gilt die Unterzeichnung eines milliardenschweren Abkommens für den Export von südkoreanischen Rüstungsgütern nach Australien. Der Vertrag sieht die Lieferung von 30 südkoreanischen Panzerhaubitzen des Typs K9 und 15 dazugehörigen gepanzerten Ladefahrzeugen für die australische Armee vor.





Australien hat sich einer neuen, von den USA initiierten Militärallianz zur Abschreckung Chinas angeschlossen und steht seitdem im Konflikt mit Peking. Aufgrund der wachsenden Spannungen im indopazifischen Raum erhöht der Inselkontinent seinen Rüstungsetat. Die Einfuhr von K9-Panzerhaubitzen erfolgt im Rahmen der verschärften Sicherheits- und Verteidigungspolitik des Landes.





Das in Südkorea mit einheimischer Technologie entwickelte und 2000 in Dienst gestellte Artilleriegeschütz gilt als besonders leistungsstark. Wegen des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses ist das K9 auf dem globalen Markt gefragt. Das Modell wurde bisher in sieben Länder exportiert, darunter Polen, Finnland, Indien, Norwegen und die Türkei. Australien ist das achte Abnehmerland.





Von Bedeutung ist auch die von beiden Seiten vereinbarte Erweiterung der Zusammenarbeit im Ressourcen-Bereich. Südkorea und Australien haben hierfür zwei Absichtserklärungen unterzeichnet. Ein Memorandum of Understanding (MoU) sieht die Verstärkung der Kooperation für Lieferketten für kritische Mineralien vor. In einem weiteren Vorvertrag einigten sich beide Länder auf die Zusammenarbeit für die Kommerzialisierung von Schlüsseltechnologien zur Verwirklichung der Klimaneutralität und für Fortschritte bei der sauberen Wasserstoffwirtschaft.