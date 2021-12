Der Dinkelreis aus Junkershausen

ⓒ Markus Büttner

In Junkershausen, einem kleinen Ort im Norden Bayerns, treffen Biolandwirtschaft und Korea aufeinander. Auf dem Biohof der Familie May arbeiten Rebekka May und ihr Mann daran den „Dingssal/딩쌀”, den Dinkelreis bekannter zu machen. Wie es zum Dingssal gekommen ist, wie Korea in Junkershausen ankommt und ob es bei den Mays auch Samgyeopsal/삼겹살 gibt, hat uns Rebekka May im „Treffen zweier Welten” erzählt.





https://www.biohof-may.de