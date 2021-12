“Kin” oder Gold in Japan als Schriftzeichen des Jahres ausgewählt

ⓒ YONHAP News

Das Kanji-Zeichen „Kin“, das Gold bedeutet, ist zu dem Schriftzeichen ausgewählt worden, das Japan in diesem Jahr am besten zum Ausdruck bringt. Die Wahl wurde von der japanischen Gesellschaft für die Überprüfung der Eigenschaften von Kanji-Zeichen am Montag bei einer Sitzung in einem Tempel in Kyoto getroffen. Kanji sind aus dem Chinesischen übernommene Schriftzeichen, die mit den beiden japanischen Silbenschriften hiragana und katakana das japanische Schriftsystem bilden.





Es ist das vierte Mal in der Geschichte der Veranstaltung seit 1995, dass sich die akademische Organisation für das Zeichen „Gold“ entschied. In diesem Jahr verweist das Zeichen auf die Goldmedaillen der Olympischen Spiele und Paralympics 2020 in Tokio, die im Juli dieses Jahres stattfanden, nachdem sie wegen der Coronapandemie um ein Jahr verschoben worden waren und dann ohne Zuschauer über die Bühne gingen. Japans Athleten gewannen bei den Spielen eine Rekordzahl an 27 Goldmedaillen und belegten in der Nationenwertung Platz drei nach den USA und China.





Als weitere Kriterien für die Wahl von „Gold“ wurden Spitzenleistungen von Japanern in verschiedenen Bereichen genannt, darunter auch die Wahl des in der US-amerikanischen Profiliga aktiven japanischen Baseballspielers Shohei Ohtani zum diesjährigen Most Valuable Player der American League.





Im vergangenen Jahr war das Zeichen „Mitsu“ zum Symbol des Jahres gekürt worden. Mitsu bedeutet „dicht“ oder „zusammengedrängt“ und stand für alles, worauf die Menschen in der Coronapandemie verzichten mussten.