China empfiehlt Olympia-Teilnehmern Corona-Auffrischungsimpfung

Angesichts der steigenden Zahl von Fällen einer Ansteckung mit der Corona-Mutation Omikron hat China den Teilnehmern der Winterspiele in Peking eine Auffrischungsimpfung empfohlen.





Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua hat das Komitee der Olympischen Winterspiele in Peking am Montag ein zweites Regelbuch mit Corona-Vorschriften für Sportler und Trainer veröffentlicht.





Darin sind Maßnahmen für den Seuchenschutz in fünf Stufen, nach der Zeit vor der Eröffnung der Winterspiele, während der Wettbewerbe der Winterspiele, während der Wettbewerbe der Winter-Paralympics und der Zeit nach den Spielen, in Einzelheiten aufgeführt. Sämtliche Teilnehmer der Winterspiele werden unter der Bedingung, dass sie spätestens 14 Tage vor der Ankunft in China vollständig geimpft wurden, von der 21-tägigen Quarantäne befreit und können von einem sogenannten „closed-loop-management-system“ profitieren.





In dem Regelbuch wird zudem eine Auffrischungsimpfung dringend empfohlen. Darüber hinaus sind alle Teilnehmer verpflichtet, zwei Wochen vor Ankunft in China eine spezielle App zu installieren und täglich Informationen über ihren Gesundheitszustand zu aktualisieren.





Während des Zeitraums der Wettkämpfe müssen Sportler und Trainer eine Mundschutzmaske tragen und sich jeden Tag einem Coronatest unterziehen. Enger Kontakt mit anderen Menschen, Händeschütteln oder Umarmungen sind verboten. Die Delegationen dürfen nur über den Flughafen Peking-Hauptstadt einreisen. Nach Ende der Wettkämpfe sollen sie innerhalb von 48 Stunden China verlassen.