US-Abgeordnete fordern in Schreiben Unterstützung für Tibet

US-Abgeordnete haben in einem Schreiben an die Regierung ihre Unterstützung für die Unabhängigkeit Tibets bekundet.





In dem von den Senatoren Marco Rubio und Patrick Leahy an Vize-Außenministerin Uzra Zeya übermittelten Schreiben heißt es, dass der Schutz der Rechte, Autonomie und Würde der Tibeter das Prinzip der Tibet-Politik der USA sein müsse. Zeya soll demnächst von US-Präsident Biden zur Sonder-Koordinatorin für die Tibet-Frage ernannt werden.





Das Schreiben wurde von 38 Senatoren der Republikanischen sowie der Demokratischen Partei unterzeichnet. Auch einige Mitglieder des Repräsentantenhauses hatten sich angeschlossen.





Die Abgeordneten schlagen vor, dass Präsident Biden den geistlichen Führer der Tibeter Dalai Lama ins Weiße Haus einladen oder sich mit ihm in Indien, in der derzeitigen Residenz des Dalai Lama, treffen solle. Darüber hinaus fordern sie eine Vertiefung der Beziehungen zur tibetischen Exilregierung und öffentliche Unterstützung für Religionsfreiheit und politische Gefangene. Washington solle außerdem zur Förderung des Dialogs zwischen Tibet und China beitragen.





In dem Schreiben wird die Notwendigkeit betont, Hindernisse, mit denen tibetische Flüchtlinge in Nepal konfrontiert sind, zu beseitigen, die Sprache und Kultur Tibets zu schützen und die Tibet-Politik in Mehrparteien-Gesprächen zu koordinieren.





Im Mai 1951 unterzeichnete Tibet unter massivem Druck das Abkommen zur friedlichen Befreiung Tibets, welches der chinesischen Regierung die Kontrolle über die tibetische Außenpolitik gab und die Stationierung von Truppen in Tibet erlaubte. 1959 kam es zum Tibetaufstand. Der Dalai Lama floh daraufhin nach Indien, worauf China 1965 Tibet als Autonomes Gebiet vollständig in seine administrative Gliederung einband.





Menschenrechtsorganisationen weisen darauf hin, dass China seitdem Religionsfreiheit und Kultur in Tibet unterdrücke. Durch Wegsperren und Folter würden Menschenrechte verletzt.

Aus Gründen der anhaltenden Genozide und Verstöße gegen Menschenrechte hat die US-Regierung beschlossen, keine Diplomaten oder offiziellen Vertreter zu den Olympischen und Paralympischen Winterspielen in Peking zu entsenden.