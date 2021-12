Lee Sang-ho siegt beim Snowboard-Weltcup

ⓒ YONHAP News

Snowboarder Lee Sang-ho hat zum Weltcup-Auftakt gesiegt. Im Finale des Wettbewerbs im russischen Bannoye konnte sich der Südkoreaner mit einem Vorsprung von 0,79 Sekunden gegen den Deutschen Stefan Baumeister durchsetzen. Am Tag darauf unterlag er dem Österreicher Andreas Promegger und belegte den zweiten Platz.





Lee Sang-ho ist der erste Südkoreaner, der auf dem Snowboard einen Weltcup-Sieg feiern konnte. Als erster Südkoreaner schaffte er es 2017 in der Türkei bei einem Weltcup aufs Podest und gewann 2018 in Pyeongchang die erste olympische Medaille. Auch nach den Winterspielen zeichnete er sich durch Spitzenleistungen aus. Unter anderem wurde er Zweiter beim Weltcup im Dezember 2019 in Italien. Im Januar 2020 musste er wegen einer Schulterverletzung operiert werden und brauchte danach längere Zeit, um zu seiner alten Form zurückzufinden. Mit dem Sieg zum Weltcup-Auftakt zeigte der 26-Jährige, dass er rechtzeitig zur Olympiasaison wieder topfit ist.





Lee Sang-ho hat den Spitznamen „Baechu-Boy“, übersetzt „Chinakohl-Boy“. Diesen Spitznamen bekam er, weil er als Achtjähriger auf einem Chinakohl-Feld in der Nähe seines Hauses Snowboard-Fahren geübt hatte. Als er bei den Winterspielen in Pyeongchang die Silbermedaille gewann, wurde ihm statt eines Blumenstraußes ein Strauß mit Chinakohl überreicht. Dank seines Spitznamens wird der Sportler oft zu Veranstaltungen für das Einlegen von Winter-Kimchi eingeladen. Lee selbst sagt, dass dieser Spitzname sein Leben gut zum Ausdruck bringe.