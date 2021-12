Handballerinnen bangen ums Weiterkommen bei der WM

ⓒ IHF

Die südkoreanischen Handballerinnen haben das letzte Spiel zum Abschluss der WM-Hauptrunde in Spanien verloren. Die Mannschaft verlor am Sonntag in Granollers gegen Ungarn mit 28:35 und wurde Gruppen-Vierter.





Das südkoreanische Team hat damit den Einzug ins Viertelfinale der zwei besten Mannschaften der jeweiligen Gruppe verpasst. Die Spielerin Lee Mi-kyung erzielte in dem Spiel gegen Ungarn sechs Treffer und bereitete sechs Tore vor. Kim Jin erzielte fünf Treffer. Insgesamt fuhr die Mannschaft zwei Siege ein und kassierte drei Niederlagen. Die endgültige Platzierung wird durch den Vergleich der Spielbilanz der Gruppenvierten ermittelt. Südkorea schnitt besser als Österreich ab und wird voraussichtlich unter den Top 15 sein.





Die südkoreanischen Handball-Frauen hatten dieses Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio das Viertelfinale erreicht. Davor belegten sie bei der Weltmeisterschaft 2019 in Japan Platz elf. Das letzte Mal waren sie 2009 in China in ein WM-Viertelfinale eingezogen.





Der koreanische Handballverband hat vor, mit Blick auf die Asienspiele 2022 in Hangzhou und die Sommerspiele 2024 in Paris die Cheftrainer-Posten der Nationalteams mit ausländischen Trainern zu besetzen.