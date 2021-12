Wonderful Platform bietet KI-Pflegeroboter an

ⓒ Wonderful Platform

Das koreanische Unternehmen Wonderful Platform entwickelt Pflegeroboter und Pflegedienste auf der Basis der künstlichen Intelligenz (KI). Der Vizevorsitzende der Firma, Hwang Seong-taek, sagt:





Wonderful Platform bietet einen KI-Plattformservice mit einem KI-angetriebenen Pflegeroboter namens Dasom an. Die Plattform heißt AVAdin. Korea wird immer mehr zu einer super-alternden Gesellschaft, wobei die Zahl der Ein-Personen-Haushalte steigt. Zuletzt erhöhte sich die Nachfrage nach berührungslosen Diensten rapide. Angesichts der dramatischen Veränderungen will das Unternehmen einen sozialen Wert unter Verwendung der KI-Technologie und Daten kreieren und zu einer führenden globalen Firma für KI-Pflegedienste werden. Sie wurde mit dieser Vision im Hinterkopf im Januar 2016 gegründet. 2019 führte das Unternehmen ein Projekt durch, bei dem ältere alleinlebende Menschen in Gimpo durch Dasom betreut wurden. Es dehnte 2020 sein Geschäftsfeld auf Pflegedienste für anfällige Gruppen in Tongyoung aus, darunter alleinlebende Senioren, Menschen mit Behinderungen und alleinerziehende Haushalte. Auch begann es damit, einen Fürsorge-Anleitungsservice anzubieten, der verschiedene Fürsorgeprogramme kommunaler Regierungen an sozial Benachteiligte übermittelt.





In diesem Jahr wurden 1,67 Millionen Südkoreaner im Alter von 65 Jahren und älter gezählt, die allein leben. Das sind 24 Prozent mehr als 2017. Im vergangenen Jahr starben zunächst unbemerkt und allein 1385 Menschen:





Gegenwärtig ist ein Sozialarbeiter verantwortlich für 20 ältere Menschen, in einigen Regionen sind es bis zu 30 Personen. Die Sozialarbeiter rufen die Senioren zweimal die Woche an und besuchen sie einmal in der Woche. Doch das System ist ungenügend, um die Probleme der älteren alleinlebenden Menschen wie etwa Einsamkeit anzugehen. Das Gesundheitsministerium beschloss, eine bessere Versorgung und Betreuung für mehr alleinlebende Senioren bereitzustellen. Doch das Wohlfahrtsbudget reicht nicht aus.





Dasom soll diese Lücke nach Möglichkeit schließen. Firmenchef Koo Seung-yeop hatte die Idee für einen Pflegeroboter, als er über seine Schwiegermutter nachdachte, die allein in Cheonan lebte. KI-Sprechanlagen ermöglichen es Nutzern, sich über das Wetter zu informieren oder sich ein gewünschtes Lied anzuhören. Doch Dasom unterscheidet sich von den Smart Speakers. Als eine Art Begleit-Roboter ruft Dasom auf der Grundlage einer stimmen-aktivierten Bestellfunktion Angehörige des Nutzers an. Auch Videoanrufe sind möglich. Es kann gewünschte Videos abspielen, ihnen Übungen beibringen oder aus der Bibel und buddhistischen Schrifen vorlesen. Es überträgt die Daten zu ihren Lebensgewohnheiten an die Familienmitglieder:





Dasom mit einem KI-Chatbot antwortet nicht nur auf Fragen des Nutzers, sondern spricht auch zu ihnen, sodass sich die Älteren so fühlen können, als lebten sie mit ihrer Familie. Dasom vermehrt die Daten und lernt von ihnen die Sprechweise des Nutzers, wie etwa langsames und schnelles Reden. Falls ein Nutzer “Hilfe” sagt, erkennt das der Roboter und sendet einen Notruf an einen Betreuer oder ein Notfallkontrollzentrum. Wenn es für einige Zeit keine Bewegung des Nutzers erkennt, kontaktiert es automatisch den Betreuer. Dieser kann die Situation von fern durch Dasom verfolgen und nachsehen, ob ein Notfall vorliegt.





Zurzeit wird Dasom von etwa 3000 älteren Bürgern durch 56 lokale Regierungen und öffentliche Gesundheitszentren genutzt. Die Nachfrage steigt. Es sind daran etwa auch Eltern interessiert, deren Kinder unter Entwicklungsstörungen leiden. Für solche Nutzer kann das Unternehmen einen kundenspezifischen Pflegedienst planen und Inhalte hinzufügen, die die kognitiven Funktionen des Roboters verbessern.





Die Menschen nutzen Dasom derzeit auf kleinen Bildschirmen, sodass Nutzer mit eingeschränkter Sehkraft es eher unbequem finden. Wir werden einen neuen Dienst einführen, der Dasom mit dem TV-Gerät verbindet, sodass es auf einem größeren Monitor gebraucht werden kann. Auch wollen wir unser Online-to-Offline-Service-Portfolio vergrößern, um größere Bequemlichkeit zu schaffen. Ältere Menschen mit Bewegungsproblemen könnten einfach per Stimmbefehl Essen und Artikel oder ein Transportmittel bestellen. KI kann die Artikel oder Dienste auf der Grundlage der Daten über frühere Bestellungen empfehlen. Wir sammeln weiter Daten durch Pflegedienste, die betrieben werden. Eine DNA-Analyse der Daten oder durch die Einbeziehung von Mikrobiomdaten könnten unsere Dienste auf eine angepasste medizinische Versorgung und die Präventionsmedizin ausgeweitet werden. Zu diesem Zweck haben wir eine Vereinbarung mit der koreanischen Biotechnologie-Firma Macrogen unterzeichnet.





Wonderful Platform hält 69 Patente, und 80 Prozent der Beschäftigten arbeiten in der Forschung und Entwicklung. Der Firmenumsatz ist auch während der Corona-Pandemie gestiegen:





Laut einem UN-Bericht im vergangenen Jahr wird weltweit der Anteil der Menschen von 65 Jahren oder älter voraussichtlich von 9 Prozent 2020 auf 16 Prozent im Jahr 2050 steigen. Dasom und AVAdin unterstützen alle Sprachen, sodass ich denke, dass sie ihre Präsenz im globalen Markt für die Seniorenwirtschaft stärken können.