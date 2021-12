Das Urteil des Hasen

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Es war einmal vor langer, langer Zeit. Da lebte am Mann namens Lee. Er war von angenehmem Äußerem, wachem Geiste und untadeligem Charakter. Doch war er von recht ängstlicher Natur und so furchtsam, dass er am späten Abend kaum je das Haus verließ.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Eines Tages war Lee auf dem Weg in die Hauptstadt Hanyang. Er wollte dort die Beamtenprüfung ablegen. Der Weg in die Hauptstadt führte durch die Berge. Er war schon ein ganzes Stück gegangen, da hörte er mit einem Male das Brüllen eines mächtigen Tigers.

Er sah nach, woher das Geräusch kam. Da erblickte er einen großen Tiger, der in einer Grube saß und lauthals klagte. Offenbar war er in eine Falle geraten und kam nun nicht mehr heraus.

„He da! Edler Herr!“, rief der Tiger. „Bitte helft mir aus dieser Grube heraus!“





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Am Rande der Grube fand er einen dicken abgebrochenen Baumstamm. Er nahm den Baumstamm und senkte das eine Ende in die Grube hinab. Und der Tiger kletterte auf dem Baumstamm aus der Grube heraus.

Da sagte der Tiger: „Ich kann keinen einzigen Schritt mehr tun, so geschwächt bin ich. Mir bleibt nichts anderes übrig, als dich zu fressen.“

„Selbst für ein Tier ist es vollkommen unstatthaft, jemanden so zu behandeln, der einem das Leben gerettet hat“, rief Lee.

„Nun gut“, sagte der Tiger. „Ich gebe dir drei Chancen. Wenn ein Wesen mit dir einverstanden ist, lasse ich dich gehen.“





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

„Die Menschen sind sehr schlecht zu uns.“

„Ich finde, der Tiger hat recht.“

Ein Baum und ein Ochse stellten sich auf die Seite des Tigers.

Da sah Lee einen Hasen. Er erzählte ihm die gleiche Geschichte, die er dem Baum und dem Ochsen erzählt hatte.

„Ihr wollt also, dass ich darüber urteile, wer Recht hat?“, fragte der Hase. „Zunächst aber muss ich Genaueres wissen, bevor ich meine Entscheidung treffe. Wo ist diese Grube?“





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Sie gingen hinüber zu der Grube.

„Tiger, sag, bist du dir ganz sicher, dass du in die Grube gefallen bist?“, fragte der Hase.

„Ja, aber gewiss doch!“, rief der Tiger.

„Hm. Mir ist noch nicht ganz klar, wie dies vonstatten gegangen sein soll. Könntest du es mir vielleicht einmal demonstrieren?“, bat der Hase.

„Natürlich. Nichts leichter als das!“, sagte der Tiger.

„So! Genauso bin ich reingefallen!“





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

„Und Ihr, mein Herr, dürft nun entscheiden: Wollt Ihr den Tiger noch einmal retten?“, fragte der Hase.

„Oh nein, ganz gewiss nicht! Zum Dank würde er mich doch auffressen!“, antwortete Lee.

„Hase, du verfluchtes Tier!“, rief da der Tiger.

„Wie undankbar!“, sagte der Hase. „Ich wurde von Euch um mein Urteil gebeten und ich habe nach gründlicher Untersuchung und bestem Ermessen geurteilt. Es war mir ein Vergnügen.“

Und damit ließ er den laut jaulenden Tiger und den erleichterten Lee zurück und verschwand wieder im Wald.