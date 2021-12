Snowboarder Lee Sang-ho schafft beim Weltcup in Cortina erneut Podestplatz

ⓒ YONHAP News

Snowboarder Lee Sang-ho hat es das dritte Mal in der Saison bei einem Weltcup aufs Podest geschafft.





Der Südkoreaner belegte im italienischen Cortina d’Ampezzo im Parallel-Riesenslalom-Finale den zweiten Platz mit 0,06 Sekunden hinter dem Schweizer Dario Caviezel.





Lee Sang-ho konnte bei drei von bisher vier Weltcup-Wettbewerben ins Finale einziehen. Mit einem ersten und zwei zweiten Plätzen führt er mit 300 Punkten derzeit im Weltcup-Ranking. Lee gewann bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang die Silbermedaille im Parallel-Riesenslalom und damit die erste olympische Medaille für Südkorea im Snowboard.





Zum Auftakt der olympischen Saison präsentiert sich der Athlet in Topform. Lee Sang-ho hält sich derzeit in Europa auf und bereitet sich auf den Weltcup im Januar in der Schweiz vor.