Schwimmer Hwang Sun-woo siegt bei Kurzbahn-WM

Schwimmer Hwang Sun-woo hat bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi sein Potenzial voll ausgeschöpft.





Der Südkoreaner sicherte sich die Goldmedaille im Finale über 200 Meter Freistil mit 0,03 Sekunden Vorsprung vor dem Zweiten, Aleksandr Shchegolev aus Russland.





Hwang ist nach Park Tae-hwan der zweite südkoreanische Schwimmer, der es bei einer Kurzbahn-WM ganz oben aufs Podest geschafft hat. Park Tae-hwan gewann 2006 zwei Silber- und 2016 drei Goldmedaillen auf der Kurzstrecke.





Bei den Olympischen Spielen in Tokio war Hwang Sun-woo im 200 Meter Freistil auf den ersten 100 Metern schneller als der Weltrekord gewesen. Ab 150 Metern verlangsamte sich jedoch sein Tempo und er wurde Siebter. Bei der Kurzbahn-WM hielt der Schwimmer als Dritter Kontakt zur Spitze und ging auf den letzten 50 Metern in Führung. Experten nach habe Hwang inzwischen mehr Wettkampf-Erfahrung und gelernt, seine Kräfte besser einzuteilen.





Der 18-Jährige lässt seit den Olympischen Spielen fast kein Turnier aus. Soweit seine Kondition es zulässt, geht er auch bei Kurzbahn-Wettbewerben an den Start. Bei den Wettkämpfen konzentriert er sich mehr darauf, sein Tempo bis zum Schluss zu halten und konstante Leistungen zu bringen. Rekorde haben zurzeit keine Priorität.





Auch bei der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi hatte er in den Vorläufen noch nicht alles gegeben und war im Finale dann erholter als die Konkurrenten. Im 100 Meter Lagenschwimmen hatte er als Neunter im Halbfinale den Einzug ins Finale verpasst. In der Disziplin hatte er bereits auf den ersten Metern das Tempo angezogen und einen neuen koreanischen Rekord aufgestellt.