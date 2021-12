Japan vollstreckt erstmals seit zwei Jahren wieder Todesstrafe

ⓒ YONHAP News

Japan hat erstmals seit zwei Jahren die Todesstrafe vollstreckt. Das japanische Justizministerium teilte gestern mit, drei zu Tode verurteilte Häftlinge hingerichtet zu haben.





Unter den Hingerichteten war laut Angaben des Ministeriums ein 65-Jähriger, der im Jahr 2004 seine Tante, zwei Cousins und vier weitere Menschen getötet und danach Brandstiftung begangen hatte. Bei den beiden anderen handelte es sich demnach um einen 54-Jährigen und seinen 44-jährigen Komplizen, die im Jahr 2003 zwei Angestellte einer Spielhalle getötet hatten. Nach der Hinrichtung sitzen in Japan noch 107 Menschen in der Todeszelle.





Justizminister Yoshihisa Furukawa sagte bei einer Pressekonferenz, die Hinrichtung sei nicht ohne Bedenken und nach gründlicher Überlegung angeordnet worden. In einem Rechtsstaat müssten Urteile auch vollstreckt werden.





Im vergangenen Jahr war in Japan erstmals seit neun Jahren niemand hingerichtet worden. Zuletzt wurde in dem Land das Todesurteil im Dezember 2019 an dem Chinesen Wei Wei vollstreckt, der im Juni 2003 mit zwei weiteren Chinesen in ein Kleidergeschäft in Hukuoka eingebrochen war und den Geschäftsinhaber und drei weitere Menschen getötet hatte.





Beobachtern nach habe die Regierung von Ministerpräsident Fumio Kishida mit der Hinrichtung eine Warnung wegen einer zunehmenden Zahl von Schwerverbrechen ausgesendet. In Osaka waren neulich infolge von Brandstiftung 25 Menschen ums Leben gekommen. Der stellvertretende Kabinettschef Siji Kihara sagte, angesichts der Tatsache, dass sich immer wieder grausame Verbrechen ereignen, sei es notwendig, diejenigen hinzurichten, die extreme Schuld trügen. Daher sei es unangemessen, die Todesstrafe abzuschaffen.





In Japan wird alle fünf Jahre eine Umfrage zur Todesstrafe durchgeführt. In den letzten 15 Jahren wurde die Todesstrafe von über 80 Prozent der japanischen Bürger befürwortet.