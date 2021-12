Schwere Regenfälle und Überschwemmungen in Malaysia

ⓒ YONHAP News

Tagelange Regenfälle haben in Malaysia zu schwersten Überschwemmungen seit Jahrzehnten geführt.





Laut BBC News seien bei dem Unwetter mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen und es seien schwere Schäden verursacht worden. Da weiterhin Menschen vermisst werden, könne die Opferzahl noch steigen.





Den malaysischen Behörden zufolge ereigneten sich die sintflutartigen Regenfälle an mehr als drei Tagen in acht Bundesstaaten, darunter Selangor und Pahang. Auch die Hauptstadt Kuala Lumpur sei betroffen. Straßen wurden überschwemmt, Autos fortgespült und Häuser beschädigt. Zehntausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Besonders schlimm ist die Lage im östlichen Bundesstaat Pahang, wo nach offiziellen Angaben 32.000 Menschen in Notunterkünften untergebracht werden mussten.





Ein Sprecher des Ministeriums für Umwelt und Wasserressourcen sagte gegenüber Straights Times, dass es am Samstag mehr geregnet habe als sonst in einem ganzen Monat. BBC News berichtete, dass es in Kuala Lumpur seit der Flut im Jahr 1971 keine so großen Wassermengen mehr gegeben habe.





Über 66.000 Soldaten und Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Regierung versprach für den Wiederaufbau Unterstützung in Höhe von 23 Millionen Dollar. Die Bewohner sind laut lokalen Medien jedoch unzufrieden mit der Reaktion der Behörden. Die Warnung sei zu spät gekommen und die Rettungsaktion sei verspätet gestartet worden. Dieses Jahr sind auch die vom Monsunregen verschont gebliebenen Gebiete im Westen betroffen.