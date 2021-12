Vermutlich ältester Mensch der Welt in China gestorben

ⓒ YONHAP News

Die von China zur ältesten Person der Welt erklärte Almihan Seyiti ist gestorben.





Die Bewohnerin eines Dorfes im autonomen Gebiet der Uiguren Xinjiang, starb am vergangenen Donnerstag im Alter von 135 Jahren.





Die staatliche Nachrichtenagentur Chinas Xinhua und andere Medien des Landes berichteten über das Leben der alten Frau, die am 25. Juni 1886, zur Zeit der chinesischen Kaiserdynastie Tang zur Welt kam und über drei Jahrhunderte den Ersten und Zweiten Weltkrieg, die Spanische Grippe 1918 und die Coronapandemie im 21. Jahrhundert erlebte.





Almihan Seyiti wurde 2013 von der chinesischen Regierung als der älteste Mensch in China registriert. Die Frau war so alt, dass eine amtliche Registrierung ihrer Geburt nicht festgestellt werden konnte. Aus diesem Grund wurde sie nicht in das Guinness Buch der Rekorde aufgenommen.





Vor etwa 30 Jahren wurde bei der Frau Krebs diagnostiziert. Nach einem Jahr wurde sie gesund und lebte danach noch weitere Jahrzehnte. Ihr Enkelsohn sagte, dass seine Großmutter sich stets streng an drei Mahlzeiten am Tag gehalten und es geliebt habe, mit Nachbarn zu plaudern und auf dem Hof ein Sonnenbad zu nehmen. Sie habe ein einfaches und geregeltes Leben geführt.





Das Dorf, in dem die Verstorbene lebte, ist bekannt als Dorf der gesunden Langlebigkeit. Über 40 Bewohner sind über 90 Jahre alt. Der älteste Mensch der Welt, dessen Alter zweifelsfrei verifiziert wurde, ist die Französin Jeanne Calment, die 1997 im Alter von 122 Jahren und 164 Tagen starb.