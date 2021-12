Posten des US-Botschafters in Seoul noch immer vakant

ⓒKBS News

Der Posten des US-Botschafters in Korea ist seit elf Monaten vakant. Da noch kein Kandidat zur Diskussion steht, könnte dieses Amt über ein Jahr lang unbesetzt bleiben.





Angesichts besorgter Stimmen sagte ein Mitarbeiter des koreanischen Außenministeriums, Washington bemühe sich um eine zügige Ernennung eines Botschafters. Beide Länder hielten trotz der Vakanz beste diplomatische Beziehungen aufrecht.





Nach dem Ende der Amtszeit von Harry Harris, der sich mit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden im Januar als US-Botschafter in Seoul verabschiedete, übernahm der stellvertretende Missionschef Robert Rapson als Geschäftsträger die Leitung der Botschaft in Seoul. Ab Juli übernahm die Aufgabe Chris del Corso.





Nach dem Rücktritt von Botschafter Mark Lippert im Januar 2017 wurde die bisher längste Zeit von einem Jahr und sechs Monaten kein Botschafter für Seoul ernannt. Grund war, dass Trump die Nominierung des für den Posten vorgesehenen Vincent Cha offenbar wegen Differenzen in der Nordkoreapolitik zurückgezogen hatte.





Für die derzeitige Verzögerung gibt es jedoch keinen triftigen Grund. Da die US-Botschafter in Japan, China und Australien bereits ernannt wurden, wird sogar spekuliert, Südkorea habe in Bidens Plänen für die Region Asien-Pazifik in strategischer Hinsicht keine Priorität mehr.





Anderen meinen jedoch, dass dem Vorgang nicht zu viel Bedeutung beigemessen werden müsse. Auch in Ländern wie Großbritannien, Italien, in den ASEAN-Ländern, den Niederlanden und Saudi-Arabien gebe es noch keinen neuen US-Botschafter.





Dennoch: Dass es keinen Botschafter gibt, ist ein Hindernis für die diplomatische Verständigung in einer schwierigen Zeit.