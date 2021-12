Das war 2021 – schöne Bescherung!

ⓒ Getty Images Bank

Und wieder ist ein Jahr viel zu schnell vergangen. Denn was haben wir uns Anfang 2021 nicht alles davon erhofft? Mindestens einen Vorteil, wenn nicht gar den Sieg über das Coronavirus dank einer noch nie dagewesenen, weltweiten Impfkampagne, und in der Folge die Rückkehr zum alten Leben wie vor der Pandemie. Doch die Lage ist alles andere als entspannter als vor einem Jahr, es gibt rund zehnmal mehr Neuinfizierte pro Tag, und auch die Regeln zur sozialen Distanzierung sind mittlerweile schärfer. Machen wir uns heute also auf die Suche nach den guten Dingen des Jahres 2 n.C. (nach Corona)!