Interessante Suchwörter der letzten Tage

Seit fast zwei Jahren müssen wir uns wegen der Corona-Pandemie hinsichtlich des Reisens einschränken. Viele südkoreanische Netzbürger verspüren unterdessen eine immer größere Reiselust. Die einheimische Plattform für Hotelsuche und Reiseerfahrung Yeogi-eotae hat vom 9. bis 15. Dezember über eine mobile Meinungsforschungsplattform bei 723 Yeogi-eotae-App-Nutzern eine Umfrage durchgeführt. Danach antworteten 62,9%, damit 6 von 10 Menschen, dass sie im nächsten Jahr unbedingt verreisen wollen. Diesen Menschen wurde dann die Frage gestellt, warum sie sich entschlossen haben, im Jahr 2022 Reisen zu unternehmen. 54,2% meinten, dass sie nicht länger warten könnten. In dieser Antwort spiegelt sich eine gewisse mentale Erschöpfung der Menschen wider, weil die Corona-Pandemie einfach nicht zu Ende gehen will. Das Argument, dass man eine stabilere Corona-Lage im neuen Jahr erwarte, wurde von 41,9% unterstützt. 21,8% wollen im neuen Jahr auf Reisen gehen, weil sie nun besser wissen, wie man auch in Corona-Zeiten sicher unterwegs sein kann. Den Umfrageteilnehmern wurde auch die Frage gestellt, wie sie ihre Reiselust in diesem Jahr befriedigt haben. 61,9% haben in Hotels ihren Urlaub verbracht. 47,5% haben Orte mit exotischer Atmosphäre besucht. 46% haben kulinarische Spezialitäten von ausländischen Reisezielen genossen. Ein Mitarbeiter der Reiseerfahrungsplattform meinte, wegen des erneuten Anstiegs der Corona-Zahlen seien viele Menschen stark enttäuscht, weil sie vor kurzem noch die leise Hoffnung auf eine Normalisierung des Reisegeschäftes gehabt hätten. Es sei nun wahrscheinlich, dass im nächsten Jahr die Nachfrage nach In- oder Auslandsreisen wieder wachsen wird, lediglich die Umstände des Reisens würden anders sein.





Die Netzbürger interessierten sich auch für das Untersuchungsergebnis, dass die Verbreitung von Fake News über soziale Netzwerke wie YouTube einen ernsthaften Grad erreicht hat. Die Korea Press Foundation hat das Ergebnis der Untersuchung über Nutzer von sozialen Netzwerken 2021 analysiert. Danach antworteten 77,2% der Personen, die in sozialen Netzwerken Nachrichten und Informationen für aktuelle Themen nutzen, dass sie mit falschen Informationen in Berührung kamen. 58,4% der Befragten nannten als das soziale Netzwerk, über das Fake News hauptsächlich verbreitet werden, YouTube. Danach folgten mit 10,6% Zustimmung der Instantmessaging-Dienst KakaoTalk, mit 8% Zustimmung Facebook, mit 6,7% Zustimmung Online-Foren und mit 5% Zustimmung Twitter. Auch als sozialer Netzwerkdienst, über den man sich hauptsächlich über Neuigkeiten informiert, wurde YouTube genannt. 66,8% gaben diese Antwort. Danach folgten der Reihe nach KakaoTalk, Facebook, Instagram und Foren- und Blog-Dienste von Naver. Der Dienst, der von den Nutzern von sozialen Netzwerken am meisten in Anspruch genommen wird, ist KakaoTalk. 97,2% der Befragten nutzen diesen Dienst. YouTube wird von 86,5%, der Foren-Dienst von Naver von 70%, Instagram von 58,5% und Facebook von 52,9% genutzt. Der Hauptgrund dafür, dass man soziale Netzwerke nutzt, liegt darin, dass man über diese Dienste Informationen zu aktuellen Themen erhalten will. Diese Antwort fand bei 70,1% der Befragten Zustimmung. 60,6% nutzen die Dienste, weil es dort viele vielfältige und interessante Inhalte gibt. 58,2% nutzen diese Dienste für eine bessere Kommunikation. 45,5% nannten als Grund, dass sie sich über soziale Netzwerke über Neuigkeiten bei Freunden und Bekannten informieren wollen. 42,1% nutzen die Dienste, um Zeit totzuschlagen.





Das Jahr 2021 neigt sich langsam dem Ende zu. Viele Koreaner mögen es, den ersten Sonnenaufgang des Jahres zu beobachten und dabei Neujahrsvorsätze zu fassen und für ein glückliches und gesundes Jahr zu beten. Deshalb wimmelt es an Orten, die als ideal für die Beobachtung des Sonnenaufgangs gelten, am 1. Januar um die Zeit des Sonnenaufgangs von Menschen. Wegen der Corona-Pandemie wird es aber auch viele geben, die auf den Besuch eines solchen Ortes zum 1. Januar, wenn auch schweren Herzens, lieber verzichten wollen. Aber trotzdem wollen viele Netzbürger gern wissen, wo am frühesten der erste Sonnenaufgang des Jahres 2022 zu beobachten sein wird, und suchen im Internet nach Informationen darüber. Das Jahr 2022 ist nach den Tierkreiszeichen das Jahr des schwarzen Tigers. Der erste Sonnenaufgang dieses Jahres wird von der Insel Dok-do aus am frühesten zu beobachten sein. Nahe der Insel Dok-do geht die Sonne am 1. Januar 2022 um 7:26 Uhr auf. Am Ganjeol-Kap in Ulsan an der Ostküste kann die erste Sonne des Jahres 2022 um 7:31 Uhr beobachtet werden. In Seoul kann man die ersten Sonnenstrahlen des nächsten Jahres um 7:47, damit 21 Minuten später als auf der Insel Dok-do, sehen. Der Ort, an dem man den letzten Sonnenuntergang des Jahres 2021 am spätesten beobachten kann, wird die Insel Gageo in Shinan im Südwesten Koreas sein. Dort kann man am letzten Tag dieses Jahres bis 17 Uhr 40 die Sonne sehen. Auf dem Festland wird der letzte Sonnenuntergang um 17:35 vom Landkreis Jindo in der Provinz Süd-Jeolla im Südwesten des Landes aus zu beobachten sein.