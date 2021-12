Der Gefängnisarzt (5) 누가 알았겠어

Ausdruck der Woche

Koreanisch: „누가 알았겠어; nuga aratgesseo“

Deutsch: „Wer hätte das gedacht“





Erklärung

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





누구 Fragewort für „wer“

-가 Subjektpostposition

(zusammen mit 누가 abgekürzt zu 누가)

알- Verbstamm des Verbs 알다 für „wissen, kennen“

-았- Vergangenheitsinfix

-겠- Infix für Vermutung, Annahme

-어 Aussagenendung





Der Ausdruck 누가 알았겠어 bedeutet wortwörtlich „Wer hätte gewusst“. Der Sprecher ist äußerst überrascht bzw. verblüfft über einen Vorfall, der völlig unerwartet und unvorstellbar gewesen ist. Meistens wird davor noch erwähnt, was wider Erwarten passiert ist, aber der Ausdruck wird auch häufig alleine verwendet, wenn vom Kontext her klar ist, worauf man sich damit bezieht. Das entspricht in etwa „Wer hätte das gewusst“ oder „Wer hätte das gedacht“.

Wenn man den Gesprächspartner siezt, sollte man noch am Ende das Höflichkeitssuffix 요 anhängen: 누가 알았겠어요.





Ergänzungen

세상: Nomen für „Welt“