Die fünf wichtigsten Sportmeldungen des Jahres

Shorttrackerin Shim Suk-hee droht nach Suspendierung Olympia-Aus

Für Aufsehen sorgte die Suspendierung der Shorttrackerin Shim Suk-hee von der Nationalmannschaft. Grund für die Sperre waren SMS, welche die zweifache Olympiasiegerin während der Winterspiele in Pyeongchang 2018 mit ihrem Trainer ausgetauscht hatte. Darin soll sie sich über Teamkolleginnen und den Trainerstab diffamierend geäußert haben. Zudem sollen die Nachrichten darauf hindeuten, dass Shim ihre Teamkollegin Choi Min-jeong in Pyeongchang im Finale über 1000 Meter absichtlich zum Stolpern gebracht haben soll.

Auf Antrag von Choi Min-jeong wurde eine Untersuchung eingeleitet, bei der sich herausstellte, dass es beleidigende Äußerungen tatsächlich gab. Shim Suk-hee wurde dafür vom Disziplinarausschuss der Koreanischen Eislauf-Union für zwei Monate von der Nationalmannschaft suspendiert. Ihre Teilnahme an den Winterspielen in Peking ab 4. Februar wäre damit gefährdet. Die Untersuchung ergab jedoch keine Beweise dafür, dass Shim Choi absichtlich zu Fall brachte.

Es wird erwartet, dass Shim Suk-hee beim Koreanischen Sport- und Olympischen Komitee neue Beratungen oder beim Gericht eine einstweilige Verfügung gegen die Sperre beantragen wird, um in Peking doch noch starten zu können.





Bogenschützin An San dreifache Goldmedaillenträgerin von Tokio

Platz vier in der Liste der fünf Topmeldungen nimmt die Bogenschützin An San ein, die durch ihren dreifachen Triumph bei den Olympischen Spielen in Tokio im Rampenlicht stand. An San ist Disziplinen übergreifend die erste südkoreanische Person, die bei Olympischen Sommerspielen dreifach Gold gewann.

Bei einer, vom Meinungsforschungsinstitut Gallup durchgeführten Umfrage zu den Sportstars, die das Jahr 2021 prägten, rangierte An San auf Platz drei nach Fußballspieler Son Heung-min und Volleyballspielerin Kim Yeon-koung.

Die Bogenschützin stand auch wegen einer Online-Hetze gegen sie in den Schlagzeilen. An San wurde im Internet wegen ihrer kurzen Haare von Antifeministen angefeindet, die sogar forderten, dass ihre Goldmedaillen einkassiert werden sollen. Die Sportlerin ist erst 20 Jahre alt und hat vom Alter her durchaus die Chance, noch an zwei Olympischen Spielen teilzunehmen.





Volleyball-Frauen begeistern bei Olympia in Tokio mit packenden Duellen

Als nächstes sind der Vorstoß der südkoreanischen Volleyball-Frauen ins Halbfinale der Olympischen Spiele und die Aktivitäten von Starspielerin Kim Yeon-koung zu nennen.

Für Kim Yeon-koung war es der letzte Wettbewerb als Nationalspielerin und sie meisterte ihren letzten Einsatz als Mannschaftskapitänin mit Bravour. Die ganze Nation verfolgte mit Spannung, wie die Mannschaft in der Gruppenphase den ewigen Rivalen Japan besiegte und sich im Viertelfinale gegen das starke Team aus der Türkei durchsetzte und nach neun Jahren wieder ins Halbfinale einzog. Die Spiele der Handball-Frauen waren für die Zuschauer daheim einer der Höhepunkte der Sommerspiele. Kim Yeon-koung ist seit Ende der Olympischen Spiele in der chinesischen Profiliga aktiv.





Skandal um Volleyball-Zwillinge

Für Schlagzeilen sorgte auch der Skandal um die Volleyball-Profis Lee Da-young und Lee Jae-young. Die Zwillingsschwestern wurden im Februar in sozialen Medien beschuldigt, während ihrer Mittelschul-Zeit Mitschülerinnen gemobbt zu haben. Dabei soll auch körperliche Gewalt angewendet worden sein. Die Volleyballerinnen gestanden ihre Schuld ein und luden handgeschriebene Entschuldigungsbriefe in ihren sozialen Medien hoch. In der Folge wurden beide sowohl von ihrem Verein als auch von der Nationalmannschaft dauerhaft suspendiert. Das Geschwisterpaar wechselte nach Griechenland zum Verein PAOK Saloniki.





Treffsicherer Son Heung-min sorgt auf dem Platz stets für Schlagzeilen

Ganz oben auf der Top 5 Liste rangieren Meldungen zum Fußballspieler Son Heung-min.

Son Heung-min hält sich seit über fünf Jahren an der Spitze der bei den Koreanern beliebtesten Sportstars. Das Jahr 2021 war aber zweifelsfrei sein bisher erfolgreichstes. Son erzielte in der Saison 2020-2021 in der Premier League für Tottenham Hotspur 17 Treffer und rangiert damit auf Platz vier der Torschützenliste der höchsten englischen Spielklasse. Im Gegensatz zu seinen Leistungen im Verein machte der Spieler als Nationalspieler weniger auf sich aufmerksam, was seine Fans stets bedauerten. In diesem Jahr konnte Son aber auch mit der Nationalmannschaft in Länderspielen brillieren. Im WM-Qualifikationsspiel gegen den Iran erzielte der Stürmer einen wunderschönen Führungstreffer und konnte auch sonst entscheidend zu den Erfolgen der Mannschaft beitragen.