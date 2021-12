Interessante Museen außerhalb Seouls

ⓒ YONHAP News

Dieses Wochenende wollen wir unsere Museumstour fortsetzen, aber nicht in Seoul! Wir fahren heute ein Stückchen weiter weg: Zuerst manchen wir einen Stopp am Toilettenmuseum in der Stadt Suwon, dessen Gebäude in Toilettenform von weitem ankündigt, was dort zu sehen ist. Danach geht es weiter zum Schuhmuseum in der Hafenstad Busan, wo man auch einmal die Strohschuhe aus der Joseon-Zeit und die Schuhe aus Gummi, die bis Anfang der 1970er in jedem koreanischen Haushalt zu finden waren, anprobieren kann. Das nächste Museum befindet sich im Kreis Gochang in der Nord-Jeolla-Provinz: Das Museum für Pansori (traditioneller epischer Sologesang) setzt sich für die Bewahrung dieses immateriellen Kulturerbes ein und versucht, den Besuchern das Genre und dessen Geschichte näherzubringen. Und als letztes besuchen wir das Volksmuseum Waborankke im Kreis Gangjin in der Süd-Jeolla-Provinz. Schon der Name klingt sehr einladend: „Waborankke“ bedeutet nämlich im Dialekt der Jeolla-Provinz so viel wie: „Na, komm doch mal vorbei!“