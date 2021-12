Es weihnachtet sehr

ⓒ YONHAP News

Die meisten Koreanerinnen und Koreaner feiern dieses Jahr das Weihnachtsfest zuhause mit der Familie. Aber das heißt nicht, dass draußen die Weihnachtsstimmung völlig fehlt. Dieses Wochenende wollen wir uns einmal in Seoul an Orten umschauen, wo es am meisten weihnachtet. Eine jährliche Attraktion ist zum Beispiel der Weihnachtsbaum vor dem Seouler Rathaus. Aber die größte Konkurrenz um die schönste Weihnachtsbeleuchtung liefern sich jedes Jahr die größten Kaufhäuser der Stadt. Dieses Jahr informiert außerdem eine Freilicht-Ausstellung entlang der Steinmauer des Palasts Deoksu-gung über den Beginn der westlichen Weihnachtstradition in Korea.