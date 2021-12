TWICE gibt nächtes Jahr Konzert in Japan

Die K-Pop-Girlgroup TWICE wird im nächsten Jahr in Japan auftreten.





In einer überraschenden Ankündigung teilte die Gruppe mit, dass sie im April 2022 im Tokyo Dome auf der Bühne stehen werde. Geht alles nach Plan, wird es das erste Konzert der Gruppe seit drei Jahren sein.





Laut ihrer Agentur werden die Girls von TWICE am 23. und 24. April zwei Konzerte im Tokyo Dome als Teil ihrer Welttournee veranstalten. Weitere Konzerte wurden bereits bekannt gegeben, die in Seoul sowie in fünf Städten in den USA stattfinden sollen.