Bandmitglieder von BTS positiv auf Covid-19 getestet

Zwei weitere Bandmitglieder von BTS wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Bei Suga wurde zuerst am 24. Dezember ein positives Ergebnis festgestellt und er soll sich nun in häuslicher Behandlung befinden.





Big Hit Music bestätigte am 25. Dezember, dass RM und Jin ebenfalls an diesem Abend positiv getestet wurden. Die drei Bandmitglieder waren vollständig geimpft, so hatten sie ihre zweite Corona-Impfdosis im August erhalten.





Nach den Live-Konzerten in den USA, die am 2. Dezember endeten, wurden die Gruppenmitglieder in den Urlaub geschickt. Sie kehrten nach Korea an unterschiedlichen Tagen zurück und jeder von ihnen unterzog sich bei der Ankunft einem PCR-Test.





Ihr Label gab auch bekannt, dass weder Jin noch RM seit ihrer Rückkehr nach Korea mit den anderen BTS-Mitgliedern in Kontakt gekommen seien.