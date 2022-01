Japan schließt sich Verteidigungs-Hotline der ASEAN an

ⓒ YONHAP News

Japan ist der Verteidigungs-Hotline des Verbands südostasiatischer Staaten (ASEAN) beigetreten.





Laut dem japanischen Verteidigungsministerium habe Minister Nobuo Kishi bei einer Videokonferenz mit dem Vize-Verteidigungsminister von Brunei, Halbi Yussof am Dienstag den Willen Japans geäußert, der ASEAN Security Hotline beizutreten und zu Frieden und Sicherheit in der Region beizutragen. Brunei hat in diesem Jahr den Vorsitz der ASEAN inne.





Die ASEAN-Verteidigungs-Hotline, mit offiziellem Namen „Direct Communications Infrastructure“ ist eine direkte Verbindung zwischen den für Verteidigung und Sicherheit zuständigen Behörden der Länder, die im Falle eines Konflikts zur Deeskalation beitragen soll. Japan ist nach Australien der zweite Nicht-Mitgliedstaat, der sich an der Hotline beteiligt.





Minister Kishi und Yussof beschlossen darüber hinaus bei ihrem Gespräch, eine Absichtserklärung für Kooperation und Austausch im Verteidigungsbereich zu unterzeichnen und durch gemeinsame Militärübungen die Beziehungen zu verstärken. Minister Kishi sagte mit Blick auf China, Japan sei strikt gegen eine Änderung des Status Quo im Ost- und Südchinesischen Meer mit militärischen Mitteln.